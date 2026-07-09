Un jugador de la Selección de Suiza puede ser compañero de Dibu Martínez tras el Mundial

El extremo suizo está en la mira de Aston Villa, que todavía no tiene garantizada la continuidad del arquero argentino.

Un futbolista que será rival de Emiliano Martínez en el duelo que el próximo sábado disputarán Argentina y Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026, podría convertirse en su compañero una vez que finalice el certamen FIFA, siempre que el arquero que es pretendido por Juventus finalmente continúe ligado al Aston Villa.

Se trata de Rubén Vargas, extremo que ha alternado titularidades y suplencias a las órdenes de Murat Yakin en lo que va de la Copa del Mundo, al que Unai Emery marcó como una alternativa para el ataque si no es posible cerrar el arribo del neerlandés Crysencio Summerville, de Crystal Palace, que es el objetivo prioritario.

Vargas fue el autor del penal decisivo ante Colombia, pero además lleva aportados dos goles y una asistencia a la gran campaña de la Selección de Suiza, lo que a la vez se ha convertido en una gran ventana para él en el mercado de fichajes. Esto sin dudas es una buena noticia para Sevilla, club dueño de su pase que necesita vender para comenzar a sanear una muy delicada situación económica.

Atentos a que no solo Aston Villa ha mostrado interés por el jugador desde la Premier League, porque también Brighton parece estar decidido a entrar en una puja, en el equipo del Nervión esperan obtener no menos de 15 millones de euros por desprenderse del suizo.

Rubén Vargas está en la mira de Aston Villa.

¿Seguirá Dibu Martínez en Aston Villa?

Emiliano Martínez tiene contrato con Aston Villa hasta junio de 2029 y sobre el final de la última temporada había manifestado que su mejor decisión había sido quedarse en el club, tras estar muy cerca de salir rumbo a Manchester United. Sin embargo, la decisión de otro gigante europeo como Juventus por hacerse de su fichaje parece haber cambiado todo el panorama.

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Según la prensa italiana, los de Turín ya tuvieron una reunión con el representante del arquero argentino que resultó ser muy favorable, pero queda por delante la tarea de ofrecer a Los Villanos una oferta que esté a la altura de lo que demandan para dejarlo partir.

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