Paraguay clasificado: así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026

Con cuatro selecciones ya clasificadas por esta vía, la lucha por los últimos cupos sigue abierta y cada resultado puede modificar el cuadro.

La fase de grupos del Mundial 2026 ya transita sus últimas jornadas y, además de la lucha por el primer y segundo puesto de cada zona, buena parte de la atención se trasladó a la tabla de los mejores terceros. Con el nuevo formato de 48 selecciones, ocho equipos avanzarán a los dieciseisavos de final por esta vía, por lo que cada gol, cada diferencia y hasta los criterios de desempate pueden terminar definiendo un boleto a la fase eliminatoria.

Hasta el momento, Bosnia, Ecuador, Suecia y Paraguay ya aseguraron matemáticamente su clasificación como mejores terceros. Bosnia ya conoce a su rival y se enfrentará a Estados Unidos, mientras que Suecia tiene prácticamente confirmado el cruce con Francia: eso ocurrirá en 31 de las 32 combinaciones que aún pueden darse. En paralelo, Paraguay también tiene un panorama casi definido y, en esas mismas posibilidades, jugará frente a Alemania.

La única variante que modificaría ese escenario depende del Grupo G, integrado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Si de allí logra clasificarse uno de los mejores terceros, el cuadro cambiará: Suecia pasaría a cruzarse con Alemania y Paraguay enfrentaría al ganador del Grupo F, que saldrá entre Colombia y Portugal.

Por detrás, la pelea por los últimos cuatro boletos sigue completamente abierta. Senegal dio un paso muy importante tras golear 5-0 a Irak y mantenerse con vida, mientras que todavía resta definirse el Grupo H, con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, además del propio Grupo G.

Del otro lado de la tabla, Escocia ya quedó matemáticamente eliminada de la pelea por los mejores terceros. Quienes todavía conservan una mínima esperanza son Corea del Sur (7° con 3 puntos y-1 de diferencia de gol) y Argelia (8° con 3pts y .-2DG), aunque el seleccionado africano todavía depende de sí mismo y tendrá este sábado una oportunidad para asegurarse un lugar entre los 32 mejores del Mundial.

Así está la tabla de los mejores terceros

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Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial