Nicolás Tagliafico marcó los puntos fuertes que hacen a la Selección Argentina una candidata a ganar el Mundial 2026: “Eso es lo importante”

El lateral será titular ante Jordania y aseguró que la Albiceleste no desvía la mirada del objetivo de cerrar el grupo con puntaje ideal pese a ya tener asegurada la clasificación.

Nicolás Tagliafico volverá a ser titular con la Selección Argentina este sábado, frente a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial. Tras dejar atrás la lesión que retrasó su estreno y sumar sus primeros minutos contra Austria, el defensor reaparecerá dentro de la rotación que prepara Lionel Scaloni. Y en la antesala al encuentro, asistió a la conferencia de prensa protocolar para ratificar su estado físico y, especialmente, destacar la competitividad del plantel.

“Estoy muy bien. Las primeras semanas fueron duras para llegar en buenas condiciones desde lo físico, pero hoy estoy en óptimas condiciones para jugar. Trabajé al máximo, confié en mi cuerpo e hice todo lo que estaba bajo mi control. Ahora me siento bárbaro y muy contento“, explicó el defensor.

Ya enfocado en el compromiso frente a Jordania, remarcó que la clasificación a los dieciseisavos de final y el liderazgo asegurado del grupo no cambiarán la manera de afrontar el partido. “Somos jugadores que tratamos de competir todo el tiempo y dar el máximo. El objetivo es ganar mañana para terminar con los nueve puntos y, si además podemos mantener el arco en cero, mucho mejor”, afirmó.

Además, elogió al rival y advirtió que el contexto puede volver aún más exigente el encuentro. “Jordania es un equipo muy duro. En los dos partidos anteriores complicó a sus rivales y, aunque nosotros ya estamos clasificados y ellos no tengan chances, seguramente intentarán hacer un gran partido porque enfrentan al campeón del mundo“, sostuvo.

"QUIZAS SE HAGA UN JUEGO MÁS ABIERTO"



Nicolás Tagliafico sobre cómo podría darse el partido de Argentina ante Jordania.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RlvIY86iSt — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Fue allí cuando aprovechó a enumerar y a justificar los motivos por los que confía en sus compañeros. “Somos un equipo que se adapta a las circunstancias y eso se valora cuando jugás contra equipos distintos todo el rato. Hay que adaptarse a los momentos de partido. El grupo está más maduro, hay más experiencia para predecir cómo pueden ser los encuentros. No hay que bajar la guardia y hay que estar alerta”, expresó.

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En ese sentido, valoró que la competitividad interna es una de las grandes fortalezas del ciclo de Scaloni y remarcó: “Somos muy competitivos, no nos relajamos y eso al final es importante. Las cosas se definen por detalles y si seguimos con hambre, va a ser difícil que nos ganen. Juntar a 20 jugadores con la misma mentalidad, y su calidad, es difícil de ganarle. Es una de las bases que tiene esta Selección para lograr cosas“.

“Otra ventaja que tenemos es que nuestros entrenamientos son intensos y nos mantiene esa necesidad física y deseo de tener contacto con la pelota. No nos podemos relajar a pesar de los seis puntos. Cada jugador tiene que estar al máximo para hacérsela difícil al entrenador. Esa competencia hace que seamos mejores”, agregó, sacando cierta chapa de líder al tratrse del lateral izquierdo con más partidos disputados en el combinado nacional.

Por último, se refirió a Lionel Messi, que será suplente ante Jordania, para elogiar su actualidad en el Mundial. “Leo está al mismo nivel que en 2022 o más. No hay que ponernos una presión, ni a él, ni a nosotros. Trabajamos con la misma sintonía que antes y esperamos que se sigan dando las cosas”, cerró.