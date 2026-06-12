Tablas del Mundial: así quedaron los grupos tras los partidos del jueves 11 de junio

Se disputaron los dos primeros compromisos de esta cita y ya hay movimientos en las zonas.

Los fanáticos del fútbol alrededor del planeta ya disfrutan del Mundial 2026. Este jueves comenzó a rodar la pelota en el marco de la fase de grupos y el certamen de la FIFA ya entregó las primeras emociones con los dos primeros partidos del evento.

En el Estadio Azteca, sede del Mundial por tercera vez en la historia, la Selección de México superó por 2-0 y sin sobresaltos a su par de Sudáfrica. Julián Quiñones abrió la cuenta para el Tri y, en el complemento, Raúl Jiménez puso cifras definitivas.

El Estadio Azteca abrió el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Por la noche, Corea del Sur obtuvo sus primeros tres puntos en el torneo al derrotar por 2-1 a República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara. In-beom Hwang y Oh Hyeon-Gyu anotaron los tantos para el conjunto asiático.

De esta manera, quedó completa la primera fecha en el Grupo A. Este viernes regresará la acción con dos compromisos más: los debuts de los otros anfitriones. Canadá abrirá la jornada ante Bosnia y Herzegovina y, por la noche, Estados Unidos chocará ante Paraguay.

Cómo están los grupos del Mundial 2026

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El fixture completo del Mundial 2026

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