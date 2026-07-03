Quién es Vozinha y dónde ataja el arquero de Cabo Verde que enfrenta a Argentina en el Mundial 2026

La historia del héroe caboverdiano de 40 años, quien cumplirá el sueño de enfrentar a Lionel Messi en los 16avos de final del certamen.

No quedan dudas de que Vozinha fue el principal responsable de la clasificación de la Selección de Cabo Verde a 16avos de final del Mundial 2026 por sus actuaciones ante España, Uruguay y Arabia Saudita. El arquero de 40 años, gran figura durante la primera fase del certamen, va por una nueva épica ante Argentina, en un encuentro que se disputará este viernes desde las 19:00 argentinas en Miami.

Josimar Días, mejor conocido como Vozinha, ha logrado dejar en dos oportunidades su valla invicta en la fase de grupos y se convirtió en el emblema total de esos jugadores a los que una Copa del Mundo les cambia la vida. Para tomar de ejemplo, el golero caboverdiano ha ganado 17 millones de seguidores más de los que tenía en Instagram antes del inicio de la competencia.

Una cuestión no menor es la forma en la que Vozinha llega al partido ante Argentina en lo que respecta a clubes. A sus 40 años, el pasado 30 de junio quedó en libertad de acción tras la finalización de su vínculo con el Chaves de la Liga 2 de Portugal, por lo que se encuentra como agente libre desde hace un puñado de días.

Vozinha, arquero de Cabo Verde.

Los clubes en la carrera de Vozinha

El golero, nacido en Mindelo en 1986, inició su carrera profesional en el Batuque FC de su país, donde también defendió el arco de Mindelense. En 2012 salió por primera vez al exterior para jugar en Progresso de Angola, donde comenzó a utilizar su apodo como nombre identificatorio. Luego hizo experiencia en Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y Trencin de Eslovaquia hasta su desembarco en Chaves en 2024.

¿Qué significa Vozinha?

Traducido al español, vozinha significa abuelita. En diálogo con la FIFA, él mismo se encargó de explicar que de pequeño jugaba al fútbol en las calles con compañeros mucho más grandes y que cuando estos lo lastimaban corría a casa de sus abuelos a buscar consuelo y protección.

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Burlándose de él, en el barrio comenzaron a llamarlo Vozinha. “Al principio no me gustaba, me volvía loco. Sin embargo, cuando llegué a Angola había otro portero que se llamaba Josimar. Entonces dije: ‘No voy a poner Josimar II en la camiseta’. Y si todo el mundo me conocía como Vozinha en Cabo Verde, así se iba a quedar”, recordó el arquero viral del Mundial 2026.

El plantel de Cabo Verde en el Mundial 2026

ARQUEROS: Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana).

Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana). DEFENSORES: Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK).

Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK). VOLANTES: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC).

Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC). DELANTEROS: Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC).

Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC). DT: Bubista

El cuadro del Mundial 2026