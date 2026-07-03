Quién es y dónde juega Diney Borges, el mejor jugador de Cabo Verde en el Mundial 2026

El defensor central de 31 años la rompió ante España, Uruguay y Arabia y ahora tendrá la tarea de marcar a Messi en el duelo de 16avos ante Argentina.

Hace casi una década se encuentra en la Selección de Cabo Verde, pero ahora tendrá por delante el desafío más importante de su carrera. A sus 31 años, Diney Borges irá, junto al resto de sus compañeros de plantel, por una de las hazañas más grandes en la historia de las Copas del Mundo.

Es que Cabo Verde enfrentará a la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026 y la intención del equipo africano es dar el golpe y conseguir la épica. Gran parte de esa mentalidad se la deben a Diney, quien en las últimas horas incluso señaló que tienen un lema claro: “1% de posibilidades, 99% de fe. Ese lema es el que nos ha traído hasta aquí y es el mismo que llevaremos a este partido”, destacó dialogando con Marca USA.

Ahora bien, ¿Quién es Diney Borges y por qué es la figura de Cabo Verde? Su nombre completo es Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges, tiene 31 años, juega de defensor central por la zona izquierda y milita las filas del Al-Bataeh CSC de la primera división de Emiratos Árabes Unidos, aunque se encuentra en el radar del Trabzonspor turco.

Su nombre comenzó a tomar mayor relevancia global en esta Copa del Mundo, cuando se convirtió en la figura de su equipo ante España con 18 contribuciones defensivas sin errores. Ante Uruguay tuvo el mismo número de participaciones, aunque recibió dos goles y vio una tarjeta amarilla. Finalmente, frente a Arabia, volvió a tener una actuación pulcra, con 9 contribuciones correctas y a ello le sumó 58 pases dados de manera correcta.

Diney Borges en el heróico 0 a 0 contra España (Getty)

En base a los datos de SofaScore, Diney Borges se encuentra dentro de los 45 mejores jugadores de esta Copa del Mundo, con una calificación promedio de 7.57 entre los tres partidos que disputó. Ante Argentina, será el encargado de marcar a Lionel Messi.

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El plantel de Cabo Verde en el Mundial 2026

ARQUEROS: Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana).

Vozinha (GD Chaves), C. J. Dos Santos (San Diego FC) y Márcio Rosa (PFC Montana). DEFENSORES: Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK).

Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (CF Villarreal), Joao Paulo (FCSB), Diney Borges (Al-Bataeh SCC), Stopira (SCU Torreense), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica) y Kelvin Pires (SJK). VOLANTES: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC).

Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC) y Yannick Semedo (Farense SC). DELANTEROS: Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC).

Ryan Mendes (Igdir FK), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonoia Nicosia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Benchimol (Akron Tolyatti), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir) y Dailon Livramento (Casa Pia AC). DT: Bubista

El cuadro del Mundial 2026