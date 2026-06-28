Las probabilidades de Argentina para ganarle a Cabo Verde en el Mundial 2026

Argentina se presenta como la gran favorita para quedarse con el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni superó con holgura la primera fase de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Venció 3 a 0 a Argelia en el debut en Kansas City, luego en Dallas derrotó 2 a 0 a Austria y en la misma sede, este sábado, se despachó con un 3 a 1 sobre Jordania.

De esta manera, clasificó a los 16vos de Final como líder del Grupo J. Y ahora, contra todos los pronósticos, el contrincante de la Albiceleste será Cabo Verde, este 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (el mismo recinto en donde supo gritar campéon de la Copa América 2024 después de vencer a Colombia en el alargue).

Al respecto, según el superordenador de Opta, la Selección Argentina cuenta con un porcentaje del 89,24 por ciento de posibilidades de vencer a su par africano este viernes 3 de julio. Es decir, como ya se sabe, la actual campeona del mundo asoma como la gran candidata para quedarse con el pase a los Octavos de Final.

Asimismo, Francia que enfrentará a Suecia presenta el 81,46% y España, que se topará con Austria, el 85,22%. Con lo cual, al igual que con la Albiceleste, tanto Les Blues como La Roja se plantan como los que probablemente se queden con el pase a la siguiente instancia de la Copa Mundial.

Por otro lado, en cuanto al porcentaje que cuenta cada selección para levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey, por lo menos, al 28 de junio, Francia encabeza la clasificación de las probabilidades con el 18,66%, le sigue Argentina con el 16,26 y más atrás aparece España con el 13,47%.

Los cruces confirmados de los 16vos de Final del Mundial 2026

28 de junio: Sudáfrica vs. Canadá (Sede: Los Ángeles)

29 de junio: Alemania vs. Paraguay (Sede: Boston)

29 de junio: Países Bajos vs. Marruecos (Sede: Monterrey)

29 de junio: Brasil vs. Japón (Sede: Houston)

30 de junio: Francia vs. Suecia (Sede: Nueva York / Nueva Jersey)

30 de junio: Costa de Marfil vs. Noruega (Sede: Dallas)

30 de junio: México vs. Ecuador (Sede: Ciudad de México)

1 de julio: Inglaterra vs. RD Congo (Sede: Atlanta)

1 de julio: Bélgica vs. Senegal (Sede: Seattle)

1 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Sede: Bahía de San Francisco)

2 de julio: España vs. Austria (Sede: Los Ángeles)

2 de julio: Portugal vs. Croacia (Sede: Toronto)

2 de julio: Suiza vs. Argelia (Sede: Vancouver)

3 de julio: Argentina vs. Cabo Verde (Sede: Miami)

3 de julio: Colombia vs. Ghana (Sede: Kansas City)

3 de julio: Australia vs. Egipto (Sede: Dallas)

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En síntesis