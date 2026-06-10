Regla de los 6 segundos: qué sucede si el arquero retiene el balón demasiado tiempo

La nueva modificación en el reglamento que se endurece durante el desarrollo de la Copa del Mundo. Todos los detalles para tener en cuenta.

A partir del Mundial 2026, cuando un arquero controle el balón con sus manos, dispondrá de un máximo de ocho segundos para ponerlo en juego.

Esta es una de las transformaciones reglamentarias más relevantes que debutará en la competencia que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Durante años, los guardametas encontraron en la retención prolongada del balón una herramienta eficaz para consumir tiempo y enfriar los partidos.

La sanción que reemplaza la antigua regla de los 6 segundos

Hasta ahora, el reglamento contemplaba un límite de tiempo de 6 segundos con la sanción de un tiro libre indirecto desde el lugar en el que estaba el arquero, que casi nunca se cumplía. A partir del 1° de julio de 2025, los guardametas tendrán 8 segundos para retener el balón de sus manos antes de sancionarse un tiro de esquina para el rival. Esta modificación representa un cambio histórico en el fútbol mundial.

Si el arquero supera ese límite, el rival será beneficiado con un saque de esquina, reemplazando la antigua sanción de tiro libre indirecto, prácticamente en desuso. La nueva penalización es considerablemente más peligrosa desde el punto de vista táctico, ya que un córner directo ofrece mayores oportunidades de gol para el equipo rival.

Cómo funciona la cuenta regresiva visible del árbitro

El árbitro realizará una cuenta regresiva visible durante los últimos cinco segundos.

El juez empezará a contar los segundos una vez que el arquero tenga control total del balón. Cuando queden cinco segundos, el árbitro levantará la mano como señal de cuenta regresiva. Esta metodología busca garantizar claridad y transparencia en la aplicación de la norma.

Los árbitros deberán ser menos flexibles. (Foto: Getty)

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El contexto detrás de la modificación reglamentaria

Diversos estudios indican que de los 90 minutos reglamentarios apenas entre 48 y 52 minutos corresponden a juego efectivo. El resto se consume entre interrupciones, pérdidas deliberadas de tiempo, protestas, simulaciones y reanudaciones demoradas.

El Mundial 2026 será el gran laboratorio donde comenzará a ponerse en práctica una nueva filosofía: menos interrupciones, más juego y mayor responsabilidad individual.

Las reformas impulsadas por la International Football Association Board (IFAB) y respaldadas por FIFA tienen un objetivo claro: aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir las conductas antideportivas, fortalecer las herramientas arbitrales y proteger los valores esenciales del deporte.

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Impacto táctico de la nueva sanción

El arquero controla un centro y decide demorar la reanudación del juego para hacer correr el reloj. El colegiado comienza la cuenta regresiva visible y, al excederse los ocho segundos, sanciona con un tiro de esquina a favor del rival.

Es muy común que, en duelos trascendentales, los arqueros con el marcador a favor busquen cambiar la dinámica del partido reteniendo el balón más tiempo del permitido. Ahora, esta práctica podría cambiar radicalmente, ya que la nueva sanción representa una penalización más peligrosa y efectiva.

Los arqueros tendrán que estar muy atentos. (Foto: Getty)

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Otras restricciones de tiempo en el Mundial 2026

La regla del arquero no es la única que limita el tiempo de retención. La IFAB endurecerá el control sobre los saques de banda y de meta, ya que, una vez ubicada correctamente la pelota, habrá solo cinco segundos para ejecutarlos.

Si se trata de un saque de meta, el equipo contrario será beneficiado con un tiro de esquina.

Antecedentes de la modificación

Desde la IFAB informaron que las pruebas que hicieron en el último tiempo mostraron un impacto positivo y existió unanimidad para modificar la Ley 12.2.

La modificación en esta regla se probó en la Serie C de Italia por iniciativa de la IFAB y ahora quedó ratificada para que sea implementada. Estos ensayos previos demostraron que la sanción de saque de esquina es más efectiva que el tiro libre indirecto.

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El Mundial 2026 consolidará estas nuevas disposiciones como parte de un paquete histórico de cambios que transformarán la forma de jugar al fútbol en las próximas décadas, priorizando mayor dinamismo, transparencia y tiempo efectivo de juego.