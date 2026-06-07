El Blaugrana dio el visto bueno para que el delantero dispute el Mundial, pero quieren que regrese progresivamente.

A falta de 4 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de España continúa a la espera de la recuperación de Lamine Yamal, quien sufrió un desgarro jugando para Barcelona y lleva poco más de mes y medio de inactividad.

Debido a la gravedad de la lesión, desde el Blaugrana están haciendo un seguimiento cercano sobre la recuperación del futbolista, y en este sentido, según informó el Diario AS, le pusieron una serie de condiciones para que dispute la fase de grupos del Mundial junto a la Roja.

En primera instancia, si recibe el alta médica solamente podrá estar presente 15 minutos en el debut frente a Cabo Verde, programado para el lunes 15 de junio, siempre y cuando el encuentro lo requiera, ya que la intención es que no se lo arriesgue de manera innecesaria.

Si responde de buena manera, la intención del Blaugrana es que en la segunda fecha, frente a Arabia Saudita, pueda sumar entre 45 y 60 minutos para que siga sumando ritmo. Para la última fecha, frente a Uruguay el 27 de junio, podría ser titular para completar el partido.

A lo largo del certamen, Barcelona tendrá a Fernando Galán, fisioterapeuta externo del club, que será el encargado de recibir los informes de Pablo Merino, el fisio que estaba recuperando a Lamine durante su estancia en la Ciutat Esportiva, para pasarle el parte médico a la institución.

De esta manera, tras cumplir las seis semanas de recuperación, se espera que Lamine Yamal pueda estar presente en el debut de la Roja en el Mundial. Mientras tanto continuará con los entrenamientos diferenciados para regresar progresivamente a las canchas, tal como lo desea su club.

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El fixture de España en el Mundial 2026

Fecha 1: España vs. Cabo Verde – lunes 15 de junio a las 13.00 horas

Fecha 2: España vs. Arabia Saudita – domingo 21 de junio a las 13.00 horas

Fecha 3: Uruguay vs. España – viernes 26 de junio a las 21.00 horas

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