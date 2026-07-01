Inglaterra 2-1 RD Congo: resumen, goles y videos del partido por el Mundial 2026

Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero logró remontar el partido y venció 2-1 a RD Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano sorprendió al abrir el marcador y puso contra las cuerdas a los ingleses, que tuvieron que trabajar mucho para cambiar la historia.
La gran figura del encuentro fue Harry Kane, autor de un doblete que permitió a Inglaterra dar vuelta el resultado y sellar la clasificación a los octavos de final. Tras un partido muy exigente, los británicos continúan en la pelea por el título y ya esperan a su próximo rival en la siguiente fase del torneo.