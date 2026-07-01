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AGENDA DEPORTIVA
MUNDIAL 2026

Inglaterra 2-1 RD Congo: resumen, goles y videos del partido por el Mundial 2026

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Seguí todas las jugadas, goles, incidencias y el resultado en vivo con la cobertura minuto a minuto del encuentro.

51´ ST- Terminó el partido

No hubo batacazo, Congo no aguantó el resultado y perdió 2-1 ante Inglaterra gracias a un doblete de Harry Kane.

40´ ST- GOLAZOOOO DE INGLATERA

Harry Kane, siempre Harry Kane. El delantero giró y sacó un remate increíble para dar vuelta el partido.

36´ ST- Inglaterra va por más

El equipo europeo se motivó con el empate y ahora quiere el triunfo para evitar el tiempo extra.

29´ ST- GOOOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRA

Después de tanto intentar, Harry Kane apareció de cabeza para poner el 1-1 a 30 minutos del final.

23´ ST- Pausa de hidratación

El árbitro paró el partido para que los jugadores se hidraten y en 3 minutos se retoma.

13´ ST- Inglaterra tiene el dominio

Los europeos tienen el dominio total del juego, mientras los africanos aguantan el resultado.

7´ ST- Inglaterra cerca del empate

Un remate se desvió y el arquero Mpasi sacó un manotazo salvador y luego su compañero la sacó de la línea.

6´ ST- Lo tuvo Inglaterra

Rashford tuvo la oportunidad de empatar el partido pero su remate se fue afuera.

1´ ST- Se disputan los últimos 45 minutos

Comienza la segunda mitad en Atlanta, Inglaterra intentará dar vuelta la historia ante un Congo que está sorprendiendo.

51´ PT- Finalizó el primer tiempo

Terminaron los primeros 45 minutos en Atlanta, Congo está dando la sorpresa ante Inglaterra ganándole por 1-0.

46´ ST- OTRA VEZ SE SALVA CONGO

Lionel Mpasi vuelve a atajarle un cabezazo a quemarropa a Jude Bellingham.

42´ PT- CONGO TUVO EL SEGUNDO

Wissa apareció solo para definir y la pelota pegó en el palo, se salva Inglaterra.

34´ PT- SE VUELVE A SALVAR CONGO

Rashford definió solo y Aaron Wan-Bissaka se la sacó en la línea.

29´ PT- SE SALVA CONGO

Bellingham apareció solo para cabecear tras un gran centro de Declan Rice pero el arquero Lionel Mpasi se lució con una atajada increíble.

22´ PT- Pausa de hidratación

El partido se para 3 minutos para que los jugadores puedan hidratarse.

19´ PT- Inglaterra está desconcertado

RD Congo complica a Inglaterra que quedó desconcertada tras el gol en los primeros minutos.

7´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CONGO

Tras un pelotazo, Congo sorprendió con un gol de Cipenga que pone el 1-0 para los africanos.

6´ PT- Inglaterra quiere hacerse dueño del partido

Los europeos empiezan a dominar el partido pero todavía no generaron peligro claro.

1´ PT- Comenzó el partido

Se disputan los primeros 45 minutos entre Inglaterra y RD Congo por el Mundial 2026.

Inglaterra llega invicto

Inglaterra afronta los dieciseisavos de final del Mundial 2026 después de terminar como líder e invicta del Grupo L, con 7 puntos. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró dos triunfos, 4-2 frente a Croacia y 2-0 ante Panamá, además de un empate sin goles contra Ghana en la fase de grupos.

Primer duelo en la historia entre Inglaterra y Congo

Inglaterra y República Democrática del Congo se verán las caras por primera vez en la historia. Nunca antes se enfrentaron en un partido oficial o amistoso, por lo que este duelo marcará un antecedente inédito tanto en la Copa del Mundo como en cualquier otra competición internacional.

Harry Kane rompe récords

El rival de México sale de este partido

El ganador de Inglaterra vs. Congo se enfrenta el próximo domingo ante México en el Estadio Azteca.

Congo tiene equipo confirmado

  • Lionel Mpasi
  • Aaron Wan-Bissaka
  • Axel Tuanzebe
  • Chancel Mbemba (C)
  • Arthur Masuaku
  • Ngalayel Mukau
  • Nathanael Mbuku
  • Samuel Moutoussamy
  • Noah Sadiki
  • Brian Cipenga
  • Yoane Wissa

7´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CONGO

Congo sorprendió y Cipenga no perdonó, los africanos se pusieron 1-0 ante los europeos.

Alineación confirmada de Inglaterra

  • Jordan Pickford
  • Djed Spence
  • Ezri Konsa
  • Marc Guéhi
  • Nico O'Reilly
  • Declan Rice
  • Elliot Anderson
  • Jude Bellingham
  • Noni Madueke
  • Marcus Rashford
  • Harry Kane

¡TODO LISTO EN EL ESTADIO DE ATLANTA!

Bienvenidos, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Inglaterra vs. Congo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra venció por 2-1 a Congo y jugará ante México.
© Getty ImagesInglaterra venció por 2-1 a Congo y jugará ante México.

Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero logró remontar el partido y venció 2-1 a RD Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano sorprendió al abrir el marcador y puso contra las cuerdas a los ingleses, que tuvieron que trabajar mucho para cambiar la historia.

La gran figura del encuentro fue Harry Kane, autor de un doblete que permitió a Inglaterra dar vuelta el resultado y sellar la clasificación a los octavos de final. Tras un partido muy exigente, los británicos continúan en la pelea por el título y ya esperan a su próximo rival en la siguiente fase del torneo.

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Ramiro Canessa
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