Thomas Tuchel adelantó la desventaja que tendrá Inglaterra ante México en el Mundial 2026: “No podemos adaptarnos a eso”

El entrenador ya planifica el compromiso ante el Tri y destacó que será uno de los 'más emocionantes' que puede tener el evento.

A pesar del sufrimiento ante República Democrática del Congo, la Selección de Inglaterra triunfó en los 16avos del Mundial 2026 con un Harry Kane salvador. El elenco británico estuvo en desventaja por la mayor parte del partido, pero su goleador apareció en el tramo final con un doblete para darles la clasificación.

Lo que viene para Inglaterra es nada menos que México y en el Estadio Azteca. El combinado de Concacaf viene de dejar afuera a Ecuador con autoridad y lleva cuatro victorias en la misma cantidad de presentaciones y sin conceder aún ningún gol.

En ese contexto, Thomas Tuchel está al tanto del desafío que se le viene al combinado inglés. Tras la victoria ante RD Congo, el entrenador alemán se refirió a este próximo duelo de octavos de final y adelantó que la altura de la Ciudad de México será un factor que pueda afectarlos.

“Es uno de los partidos más bonitos. Uno de los más emocionantes que puedes tener, jugar contra México en el Estadio Azteca. Habrá muchos obstáculos esperándonos”, comenzó el exDT de clubes como Bayern Múnich, Chelsea y PSG.

El Estadio Azteca albergará México vs. Inglaterra. (Foto: Getty)

Y continuó: “La altura será una gran desventaja porque no podemos adaptarnos a eso en cuatro días. Es imposible. Y creo que vendrán más obstáculos”. El icónico estadio que alberga un Mundial por tercera vez en su historia está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

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Cuándo se enfrentan Inglaterra y México

Por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, México e Inglaterra se verán las caras el próximo domingo 5 de julio a las 21, hora argentina, en el Estadio Azteca.

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