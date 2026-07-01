Boca hoy: la decisión con Zeballos, los que no serán tenidos en cuenta y más

Boca continúa con la pretemporada y el entrenador Rodolfo Arruabarrena comenzó a tomar importantes decisiones con respecto al plantel. Una de ellas está relacionada a Exequiel Zeballos, mientras que otra a dos futbolistas que regresan desde Europa. Además, Martegani se va a Colombia.

Zeballos correrá de atrás en la consideración de Arruabarrena

El nuevo DT del Xeneize realizó una práctica de fútbol para parar dos posibles equipos, y allí hubo una particularidad con respecto a Exequiel Zeballos, quien ya entró en los últimos seis meses de contrato, por lo que puede firmar con otro club para marcharse con el pase en su poder.

La postura de Arruabarrena es clara: debido a que no llegó a un acuerdo para extender su vínculo, el ‘Changuito’ correrá desde atrás en la consideración, a tal punto que no lo incluyó en ninguno de los dos equipos que formaron parte de la práctica de fútbol formal.

Arruabarrena no tendrá en cuenta a Benítez y Saracchi

Con la primera semana de pretemporada completada y el mercado de pases en pleno movimiento, Boca continúa enfocado en reforzar el plantel de cara al segundo semestre. Mientras la dirigencia trabaja para Rodolfo Arruabarrena, el club ya sabe que en los próximos días recibirá a dos viejos conocidos: Mauricio Benítez y Marcelo Saracchi, que regresan tras finalizar sus préstamos en el Royal Antwerp de Bélgica y el Celtic de Escocia, respectivamente.

Los dos futbolistas deberán presentarse en Boca Predio para sumarse a los trabajos junto al resto del plantel, luego de que este 30 de junio finalicen sus cesiones en Europa. Y si bien ambos partirían desde atrás en la consideración, todo indica que cada caso tendrá un tratamiento diferente.

Eloy Room se candidateó para atajar en Boca

Hay grandes sorpresas en todos los Mundiales y la edición 2026 no fue la excepción. En lo que respecta a jugadores que dieron la talla en los primeros partidos de esta Copa del Mundo, Eloy Room fue uno de los futbolistas que menos reflectores tenía, pero que más se lució representando a su selección.

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Con 37 años, el golero batió un récord de máximas atajadas en dicho compromiso. Ahora, que su participación en el Mundial terminó, deberá regresar a su club, el Miami FC de la USL estadounidense. En ese contexto, el propio Room habló en las últimas horas y confirmó que escucharía un llamado de Boca.

Agustín Martegani se va de Boca

Con Rodolfo Arruabarrena como flamante entrenador, Boca Juniors afronta la pretemporada de cara a un segundo semestre repleto de objetivos. En ese contexto, el cuerpo técnico y la dirigencia buscan refuerzos, pero también llevan adelante una profunda limpieza del plantel.

Tras la rescisión de Ander Herrera, Agustín Martegani será la segunda baja confirmada en el Xeneize en este mercado de pases. El volante ofensivo, que llegó a mediados de 2024, no estuvo a la altura de los desafíos de Boca y ahora el club lo enviará a préstamo con el objetivo de recuperar algo de lo invertido por él.