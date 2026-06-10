¿Se puede cambiar al arquero justo antes de la tanda de penales en el Mundial?

Cada detalle en un Mundial debe ser tenido en cuenta, sobre todo si las posibilidades reglamentarias lo permiten. Ante una tanda de penales, esto es lo que pasa si un seleccionado quiere cambiar de arquero.

En el fútbol mundial, las tandas de penales son momentos cruciales donde el desempeño del arquero puede ser determinante. Una pregunta frecuente entre aficionados y analistas es si existe la posibilidad de cambiar al portero en el último instante antes de los doce pasos.

La respuesta es clara y está regulada por FIFA e IFAB (International Football Association Board): sí es posible, pero con condiciones específicas que deben cumplirse.

¿Cuándo se puede cambiar al arquero antes de los penales?

Se permite cambiar de arquero justo antes de que pite el final del partido para la tanda (si quedan cambios), pero una vez el árbitro pita el final, el portero que termina el partido es el que debe atajar. Esta regulación es fundamental: la sustitución debe realizarse antes de que el árbitro decida iniciar oficialmente la serie de penales.

El punto clave está en el momento exacto. El guardameta que no se encuentre en condiciones de continuar antes de la tanda o durante la misma podrá ser reemplazado por un jugador o suplente excluido para igualar el número de jugadores, pero el guardameta reemplazado ya no podrá participar en la tanda ni podrá ejecutar lanzamiento alguno. Esto significa que el cambio debe ocurrir antes de que comience oficialmente la tanda definitiva.

Los cambios de arquero en la historia mundialista

El fútbol ha presenciado cambios estratégicos de arqueros que marcaron hitos históricos. Sergio Goycochea fue el héroe inesperado del Mundial 1990 tras la lesión de Pumpido. Sus atajadas en penales contra Yugoslavia e Italia marcaron un hito eterno en la trayectoria de Argentina.

Goycochea detuvo cuatro penales en definiciones oficiales, sin contar los intentos que los rivales desviaron. Este registro lo posicionó durante décadas como uno de los máximos referentes históricos en este tipo de resoluciones. Este caso ejemplifica cómo una sustitución en el momento preciso puede cambiar el destino de una selección en un torneo mundial.

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Goycochea, el héroe argentino en Italia 90 (Getty)

El reglamento específico de la IFAB para tandas de penales

La IFAB, máxima autoridad en las reglas del fútbol, estableció normas claras respecto a las sustituciones en definiciones por penales. Estarán autorizados a participar en la tanda de penales todos los jugadores y suplentes, a excepción de los jugadores expulsados o lesionados al término del partido o del tiempo suplementario.

Un aspecto relevante del reglamento indica que cualquiera de los jugadores autorizados para participar en la tanda de penales podrá intercambiar su puesto con el arquero. Esto abre una posibilidad adicional: no solo un portero suplente puede entrar a jugar, sino que cualquier jugador de campo podría ocupar la posición de arquero, aunque esta práctica es extremadamente rara en competiciones de máximo nivel.

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El caso de expulsión del portero en tandas de penales

Existe una particularidad reglamentaria importante: ,si fuera el portero quien vea la roja, este deberá ser sustituido por un jugador autorizado para participar en la tanda. Y a excepción del guardameta, no se podrá sustituir a ningún futbolista que no esté en condiciones de continuar.

Esto garantiza que siempre haya un portero disponible para defender el arco durante la serie de penales, independientemente de lo que suceda.

Limitaciones temporales: una vez pitada la tanda, no hay cambios

La regla más tajante establece que una vez que el árbitro pita el inicio oficial de la tanda de penales, ningún cambio de portero es permitido, salvo en situaciones excepcionales de lesión grave durante la serie. El portero que está en el arco cuando comienza la definición debe cumplir su rol para ambos equipos durante el resto de la tanda, a menos que sea expulsado o se lesione gravemente.

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Para los entrenadores, esto significa que la decisión de mantener o cambiar al arquero debe tomarse durante los últimos momentos del tiempo suplementario, antes de que el árbitro pite el inicio de la serie de penales. Es un margen de tiempo reducido pero suficiente para cambios estratégicos calculados.