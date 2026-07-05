Sergio Goycochea no perdonó a Kylian Mbappé: ”Después no te quejes si te pegan una patada en la rodilla”

El exarquero de la Selección Argentina no anduvo con vueltas para marcar su postura sobre la actitud de Kylian Mbappé en su partido frente a Paraguay.

La Selección de Francia se quedó con el pase a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras ganarle ajustadamente a Paraguay en el Estadio de Filadelfia, este sábado 4 de julio. Fue apenas 1 a 0 con un tanto de penal de Kylian Mbappé.

Con lo cual, el delantero del Real Madrid nuevamente fue protagonista. No obstante, no solo por ser el autor del gol que le dio el pase a los galos hacia la siguiente instancia, si no también por lo que fueron sus duelos permanentes con los jugadores paraguayos.

Incluso, se lo vio a los empujones y devolviendo insultos en castellano, algo que no le cayó nada bien a Sergio Goycochea, que fue muy sincero para expresar su postura al respecto de Kylian Mbappé en la transmisión de DSports, en la que cumple funciones de comentarista durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“La verdad que da pena esto de Mbappé. Entiendo el folclore, pero meterse de esta manera en el final cuando estás ganando sonriendo y canchereando. Después no te quejes si te pegan una patada en la rodilla”, soltó el Goyco, que de esta manera reflejó las provocaciones del delantero durante el cruce con el elenco guaraní.

El momento en el que Kylian Mbappé le grita la clasificación en la cara a Orlando Gill.Getty Images.

Kylian Mbappé alcanzó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé, con el tanto que le anotó a Paraguay en Filadelfia, llegó a los 7 gritos en la Copa del Mundo 2026. Lo hilvanó a los 2 que le hizo a Senegal, el doblete frente Irak y los otros que le marcó a Suecia. De esta manera, igualó a Lionel Messi, quien llegó a los 7 tantos en el 3 a 2 frente a Cabo Verde en Miami.

Publicidad

Francia va con Marruecos en los Cuartos de Final del Mundial 2026

La Selección de Francia, tras eliminar a Paraguay, ahora se medirá a Marruecos, que en su turno desplazó a Canadá. El cruce por los Cuartos de Final de la Copa Mundial 2026 será este jueves 9 de julio en Boston. El ganador irá con el vencedor de España vs. Portugal y Estados Unidos vs. Bélgica.

En síntesis