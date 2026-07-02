Si España gana, dónde y contra quién juega los octavos de final del Mundial 2026

La Selección de España, comandada por Luis de la Fuente, se puso el traje de candidato y ganó el Grupo H del Mundial 2026, para así lograr la clasificación a los 16avos de final del certamen, instancia en la que se enfrentará ante la Selección de Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En este encuentro, la Roja buscará romper una racha de 16 años, ya que no gana un partido de mata-mata de una Copa del Mundo desde la final de Sudáfrica 2010. Luego de esto quedó eliminado en fase de grupos en Brasil 2014, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 perdió en octavos de final.

En caso de avanzar a la siguiente instancia, el equipo comandado por Luis de la Fuente deberá esperar para conocer a su próximo rival, ya que su partido es el primero de la jornada de este jueves, que tendrá otros dos compromisos en Estados Unidos y Canadá.

Dónde y contra quién juega España si pasa a los octavos de final del Mundial 2026

En caso de avanzar a los octavos de final, el seleccionado español se enfrentará ante el ganador del cruce entre Portugal y Croacia, quienes se cruzarán en el BMO Fied de Toronto. Este duelo se dará el próximo lunes 6 de julio desde las 15.00 horas de Argentina en el AT&T Stadium de Dallas.

Las formaciones de partido