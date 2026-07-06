Si Estados Unidos le gana a Bélgica, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

El conjunto norteamericano busca aprovechar la localía para intentar firmar una actuación histórica en la cita de la FIFA.

El Mundial 2026 se acerca a su gran final y solo quedan un puñado de equipos en carrera con respecto a los 48 que afrontaron el certamen. Este lunes, en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos y Bélgica buscan uno de los boletos para los cuartos de final.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino vienen de eliminar a Bosnia y sueñan con volver a estar entre los mejores 8 al igual que en Corea-Japón 2002. Para este compromiso contarán con la polémica participación de Folarin Balogun, que había sido expulsado y luego FIFA le quitó la suspensión.

Del otro lado está un Bélgica que mostró poco en lo que va del Mundial, pero que tiene jerarquía para intentar llegar lejos. Los de Rudi Garcia vienen de derrotar a Senegal de forma agónica en el tiempo suplementario.

Contra quién juega Estados Unidos los cuartos de final del Mundial si le gana a Bélgica

En caso de avanzar a la siguiente ronda, los dirigidos por Mauricio Pochettino volverán a la acción el próximo viernes 10 de julio, a las 16 horas de Argentina. Allí se enfrentarán ante España en el SoFi Stadium de Los Ángeles luego del triunfo agónico de la Roja ante Portugal.

Portugal y España en Dallas. (Foto: Getty)

El fixture cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

17:00 – Marruecos vs. Francia – Boston

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Viernes 10 de julio

16:00 – España vs. Estados Unidos/Bélgica – Los Ángeles

Sábado 11 de julio

18:00 – Noruega vs. México/Inglaterra – Miami

22:00 – Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza – Kansas City

El cuadro del Mundial 2026

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