Si Estados Unidos le gana a Bélgica, cuándo, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 se acerca a su gran final y solo quedan un puñado de equipos en carrera con respecto a los 48 que afrontaron el certamen. Este lunes, en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos y Bélgica buscan uno de los boletos para los cuartos de final.
Los dirigidos por Mauricio Pochettino vienen de eliminar a Bosnia y sueñan con volver a estar entre los mejores 8 al igual que en Corea-Japón 2002. Para este compromiso contarán con la polémica participación de Folarin Balogun, que había sido expulsado y luego FIFA le quitó la suspensión.
Del otro lado está un Bélgica que mostró poco en lo que va del Mundial, pero que tiene jerarquía para intentar llegar lejos. Los de Rudi Garcia vienen de derrotar a Senegal de forma agónica en el tiempo suplementario.
Contra quién juega Estados Unidos los cuartos de final del Mundial si le gana a Bélgica
En caso de avanzar a la siguiente ronda, los dirigidos por Mauricio Pochettino volverán a la acción el próximo viernes 10 de julio, a las 16 horas de Argentina. Allí se enfrentarán ante España en el SoFi Stadium de Los Ángeles luego del triunfo agónico de la Roja ante Portugal.
Portugal y España en Dallas. (Foto: Getty)
El fixture cuartos de final del Mundial 2026
Las posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026
Jueves 9 de julio
- 17:00 – Marruecos vs. Francia – Boston
Viernes 10 de julio
- 16:00 – España vs. Estados Unidos/Bélgica – Los Ángeles
Sábado 11 de julio
- 18:00 – Noruega vs. México/Inglaterra – Miami
- 22:00 – Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza – Kansas City
El cuadro del Mundial 2026
Datos clave
- Viernes 10 de julio jugará Estados Unidos los cuartos si logra avanzar.
- España o Portugal será el rival a vencer por el equipo de Mauricio Pochettino.
- SoFi Stadium de Los Ángeles albergará este cruce por los cuartos de final.