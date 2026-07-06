Las posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

Con mucha polémica en la previa, se define una nueva plaza para los cuartos de final en Seattle.

En el Lumen Field de Seattle, la Selección de Estados Unidos se mide este lunes ante su par de Bélgica en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. El elenco dirigido por Mauricio Pochettino quiere estirar su gran momento ante el siempre duro equipo europeo.

Por si le faltaban condimentos a este duelo por una plaza en los cuartos de final, Folarin Balogun se convirtió en el centro de la polémica en la previa del partido. Es que la FIFA decidió limpiarle la suspensión por la tarjeta roja que vio ante Bosnia en los 16avos de final.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, admitió haberle pedido a Gianni Infantino, mandatario de la FIFA, que revise la sanción. La polémica ya estalló y todo indica que Balogun será titular este lunes ante los belgas.

La jugadade la expulsión de Balogun. (Foto: Getty)

Las posibles formaciones de Estados Unidos y Bélgica

ESTADOS UNIDOS: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.

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El cuadro del Mundial 2026

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