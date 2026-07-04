Si Marruecos gana, dónde y contra quién juega los cuartos de final del Mundial 2026

El combinado coanfitrión busca meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, donde ya se perfila su posible próximo rival en una llave de máxima exigencia.

Canadá, dirigido por Jesse Marsch, busca hacer valer su condición de coanfitrión en el compromiso por los octavos de final que se disputa en el NRG Stadium del estado de Texas. Pero el fútbol, y sobre todo esta Copa del Mundo, nos tiene acostumbrados a las sorpresas y a la paridad extrema: enfrente está el aguerrido combinado de Marruecos, que llega con la moral por las nubes tras dar un golpe mayúsculo y eliminar a los Países Bajos por penales en la ronda anterior.

NRG Stdium, Houston.

El partido correspondiente a los cuartos de final, donde se enfrentarán el ganador de la llave de Canadá y Marruecos y el vencedor del durísimo cruce que disputan Francia y Paraguay, se jugará el próximo jueves 9 de julio en el Gillette Stadium, en Foxborough. El encuentro en el recinto del estado de Massachusetts definirá a uno de los semifinalistas del certamen y la expectativa es total.

Las alineaciones de Canadá y Marruecos

Por el lado del conjunto local, Jesse Marsch envió al campo a su mejor once disponible para no dejar dudas, asegurar el pase ante su público y seguir soñando en grande. Confía en la jerarquía de sus figuras europeas que lo depositaron en esta instancia tras superar a Sudáfrica:

Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Moise Bombito, Luke De Fougerolles, Richie Laryea; Niko Sigur, Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio; Ali Ahmed, Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Stephen Eustáquio, autor del gol de Canadá ante Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026.

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Por su parte, Marruecos, que demostró un enorme oficio táctico y mucha resiliencia para dejar en el camino a los neerlandeses en un partido de altísimo desgaste físico, apuesta al siguiente equipo buscando arruinarle la fiesta a los anfitriones:

Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari.

Marruecos sueña con los cuartos de final.

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El cuadro final del Mundial 2026