Si México gana, dónde y contra quién juega los octavos de final del Mundial 2026

Cómo sigue el cuadro luego del cruce entre el Tri y la Tri en el Azteca.

Después de una fase de grupos perfecta, México sigue su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Ecuador, en el marco de los 16avos de final. En el Estadio Azteca, los locales buscarán hacerse fuertes, mantener la efectividad y la solidez defensiva para poder acceder a la instancia de octavos.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre quiere meterse entre los 16 mejores del certamen, luego de haberse quedado en fase de grupos en Qatar 2022. En caso de pasar, ya sabe contra quién deberá enfrentarse en la próxima ronda de playoffs.

Contra quién juega México si pasa a octavos

Si avanza de ronda, el Tri se medirá ante el vencedor del cruce eliminatorio entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Allí, los norteamericanos intentarán hacer historia y volver a los cuartos de final de la competencia, algo que solo consiguieron en 1970 y 1986.

Inglaterra y RD Congo se verán las caras este miércoles 1 de julio a partir de las 13 (hora de Argentina) en el Estadio Atlanta, mejor conocido como Mercedes-Benz Stadium. Una vez finalizado ese choque, se sabrá cómo sigue el cuadro de la Copa del Mundo.

El cuadro del Mundial 2026