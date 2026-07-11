Si pasamos a Suiza, ¿Inglaterra o Noruega en la semifinal del Mundial?

En la Copa del Mundo hay que ir paso a paso, pero es difícil no imaginarse una semifinal que puede llegar a ser histórica.

El Mundial 2026 tuvo varias sorpresas, pero con dos semifinalistas confirmados y los otros dos por confirmarse, en esta instancia -hasta el momento- primó la lógica. España y Francia se verán el próximo martes en Dallas, mientras que la Selección Argentina busca su plaza ante Suiza en uno de los duelos de cuartos de final e Inglaterra hará lo propio ante Noruega.

Si Argentina pasa el rival va a ser Noruega o Inglaterra, dos selecciones con estilos directos e interesantes. Creo que el conjunto noruego mostró herramientas y planes más variados. Un plan A, un plan B, tener la posesión, no tenerla, ser más directo y asociativo.

Por otro lado, creo que la selección inglesa es un equipo muy chivo, que sabe a lo que juega, que es un combinado que tiene mucha jerarquía: Bellingham y Kane vienen salvándolo de una manera increíble. Tuchel es un gran entrenador también y que sabemos que está imitando, en muchos aspectos, a Scaloni y así lo reconoció en su elogio constante al entrenador argentino.

Harry Kane. (Foto: Getty).

No tengo dudas que sea quien sea el que pase le va a generar problemas a Argentina o Suiza. Tanto Inglaterra como Noruega son dos selecciones muy duras, con un juego directo importante, con figuras trascendentes en gran nivel y que tienen argumentos para pelear por el Mundial.

¿Inglaterra o Noruega?

Son dos rivales muy chivos. Noruega tiene el potencial de Haaland como un futbolistas que necesita dos o tres ocasiones para poder marcar, es una diferencia notable respecto a otros delanteros del mundo, tiene más goles que partidos. Es prácticamente imbatible, es increíble.

Publicidad

Me encanta Noruega, le tengo mucho cariño, pero yo quiero pase Inglaterra para tener la posibilidad de jugar contra ellos. Ojalá Argentina logre la clasificación y quiero jugar contra Inglaterra. No vivo el partido con nervios, porque Noruega me cae bien, pero quiero que pasen los ingleses.

A Argentina cualquiera de los dos le puede generar dificultades por las debilidades defensivas que tiene en este momento. No creo que haya una diferencia notable entre los dos. Creo que es de una paridad importante y cualquier de los dos puede generar problemas a la Selección si no estamos bien replegados.

Argentina va a tener que usar el partido contra Suiza como un quiebre para volver al estilo de posesión y protagonismo y después aplicarlo contra Noruega o Inglaterra, dos combinados que te pueden lastimar de contra o con posesión. Ambos son muy peligrosos. Los ingleses van por otra semifinal.

Publicidad

Lo de Inglaterra es parecido a lo de Argentina. Contra RD Congo y México le costó y los termina sacando adelante por personalidad, por individualidades, por buenos suplentes, por futbolistas de mucha jerarquía, tiene un Kane que está brutal y un Tuchel que está metiendo mano.

DATOS CLAVE

España y Francia jugarán la primera semifinal del Mundial el próximo martes en Dallas .

jugarán la primera semifinal del Mundial el próximo . Inglaterra y Noruega definirán al posible rival de Argentina o Suiza en semifinales.

definirán al posible rival de en semifinales. El delantero Erling Haaland destaca como la principal amenaza ofensiva de la Selección de Noruega.