Virgil Van Dijk sorprendió al festejar la ausencia de Julián Álvarez ante Liverpool por la Champions League: “Fantástico”

En su semana de estreno, la Champions League puso primera con duelos de alto vuelo. Entre ellos aparece la visita de Atlético Madrid a Liverpool, este miércoles desde las 16, que tendrá la sensible baja de Julián Álvarez por lesión para el conjunto de Diego Simeone. Y tras confirmarse la ausencia del argentino, los Reds no tardaron en festejar. Así lo dejó en claro su propio capitán, Virgil Van Dijk.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, al zaguero neerlandés fue consultado acerca de la repercusión que tendrá la distensión que sufrió el argentino en su rodilla. “Es una ausencia muy importante“, calificó, dejando entrever que, a priori, podrían contar con una ventaja desde la previa.

Y redobló la apuesta al agregar: “Julián es un jugador fantástico y estoy seguro de que el Atleti lo va a extrañar“. Pero, rápidamente, dio un paso hacia atrás. “Aún así, sigo creyendo que es un equipo muy peligroso con grandes jugadores y un entrenador fantástico. Aunque no esté Álvarez, nosotros tendremos que estar a nuestro mejor nivel”, remarcó el defensor.

Es cierto que, igualmente, la cautela que tomó Van Dijk puede entenderse al rememorar el antecedente más reciente contra el Atleti: supo ser víctima de la eliminación que Diego Simeone le propinó a Liverpool en Anfield, por los octavos de final de la Champions League 2019/20. Y recordó dicho momento rindiéndose a los pies del Cholo.

Julián Álvarez, la baja de peso que tendrá el Atlético de Madrid para enfrentar a Liverpool (Getty Images).

“Fue una derrota dolorosa. Trabajan muy duro. Es un entrenador de clase mundial, lleva muchos años en el Atlético y eso merece mucho respecto. También tienen jugadores de clase mundial, uno de los mejores porteros del mundo (Jan Oblak)”, expresó, elogiando el ADN aguerrido del Colchonero, manteniendo la prudencia.

Pulgar abajo para Julián y arriba para Mac Allister

Mientras el Cholo Simeone viajará a Inglaterra sin su figura en ofensiva, Liverpool celebra que Alexis Mac Allister se encuentre en óptimas condiciones luego de la brutal patada en su tobillo que sufrió ante Burnley, por la Premier League. Pero este martes, a menos de 48 horas de quedar al borde de una posible lesión, el Colo dijo presente en el entrenamiento previo al encuentro sin complicaciones.

La noticia se confirmó cuando el propio Liverpool prendió las cámaras para transmitir la práctica en sus redes sociales. Fue allí cuando se se vio a Alexis Mac Allister sin muestras de dolor o limitación alguna en su articulación, con lo cual se presume que Arne Slot lo tendrá en cuenta para enfrentar al Atleti en el debut por Champions.

Cómo ver Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-26

El encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá los encuentros por la Champions League. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

