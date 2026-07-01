El pedido especial de Oscar Ruggeri al Real Madrid por dos jugadores de Argentina

Mientras se disputa la Copa del Mundo 2026, el mercado de pases en Europa está al rojo vivo. Principalmente por el Real Madrid, que busca reforzarse en pos de volver a ser realmente protagonista en la UEFA Champions League, luego de dos temporadas en las que no pudo superar los Cuartos de Final y en la que en el plano local fue desplazado por el Barcelona.

Al respecto, el que llamó la atención a hacer un pedido especial fue Oscar Ruggeri, exjugador del Merengue y que manifestó en más de una ocasión ser cercano a Florentino Pérez. ”Le mandé un mensaje. Se habrá largado a reír por esas elecciones. Es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, sin ninguna duda”, comentó el Cabezón sobre lo que fue el acto eleccionaron en la Casa blanca en el mes de junio.

En tanto que a raíz de las incorporaciones para la temporada 2026/2027, en la charla que mantuvo con el Diario Marca, Oscar Ruggeri expresó: ”Ojalá que Florentino fiche a Enzo Fernández. Me encantaría. Y al ‘Cuti’ Romero también. Es un central que me encanta”.

En esa misma línea, el campeón del mundo con Argentina en 1986 explicó por qué el Madrid precisa a Enzo: ”Desde que se fue Toni Kroos, el Madrid la está pasando mal en el centro del campo. Y Enzo le daría eso que necesita, lo que le daba el alemán: llegada, un medio que ordene, con buena pegada… Enzo está en muy buena forma. Es un jugador para el Madrid y ya lo dijo él: ¡Qué lindo es Madrid!”.

Enzo Fernández y Cristian Romero podrían ser compañeros en el Real Madrid. Getty Images.

Por otra parte, pidió a los hinchas que tengan paciencia con Franco Mastantuono y hasta especuló con la posibilidad de que José Mourinho quiera retenerlo en el plantel: ”Creo que con el nuevo entrenador, deben esperarlo un poquito porque creo que el chico puede ser crack en el futuro. De verdad lo creo”.

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Oscar Ruggeri no ve a Lamine Yamal como el sucesor de Lionel Messi

”Leo es un genio, como lo fue Maradona. Esos genios aparecen cada poco tiempo, y, por ahora, no veo ningún sucesor de Leo. Ojo, Lamine es un gran jugador, pero Leo te juega por toda la cancha. No le quito mérito a Yamal, pero por encima de los cracks… están los genios, y Lamine no llega a eso aún”, sentenció Ruggeri.

Y para cerrar, compartió su mirada sobre lo que vio de España en lo que va de la Copa Mundial 2026: ”Tiene que mejorar. Si no, no le va a alcanzar para llegar hasta el final. Yo veo a Argentina muy bien. Los dos juegan bien, tratan de tener la pelota… y estaría bueno saber quién gana en el medio en un partido entre ambos”.