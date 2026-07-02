Mauricio Pochettino fue sincero tras ganarle a Bosnia: ”Soy 200 % argentino”

El entrenador de Estados Unidos no olvidó sus raíces ante una pregunta que le hicieron tras avanzar a los Octavos de Final.

Estados Unidos dio un nuevo paso en la Copa del Mundo 2026 en la que cumple el rol de anfitrión principal. Este miércoles primero de julio venció 2 a 0 (con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman) a Bosnia y Herzegovina en Santa Clara y de esa forma se quedó con uno de los cupos correspondientes para los Octavos de Final.

Al respecto, en la conferencia de prensa le consultaron a Mauricio Pochettino si, a raíz de semejante logro para la historia del combinado del país norteamericano, se sentía algo estadounidense y su contestación, fiel a su estilo, fue muy transparante: ‘‘Soy 200 % argentino, me siento argentino al 200 %, no voy a mentir. Pero cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto”.

Por otro lado, el técnico de Estados Unidos aprovechó el encuentro que tuvo con los periodistas para manifestar su postura en relación con la gran polémica del enfrentamiento con Bosnia, que fue la expulsión que el brasileño Raphael Claus consideró para Folarin Balogun por un pisotón a Tarik Muharemović: ”Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros”.

En ese mismo sentido, Pochettino explicó cómo ordenó a su equipo al sufrir la pérdida de un jugador dentro de su esquema: ”Después de la roja estuvimos hablando de mostrar que somos un equipo unido, ese era el momento de demostrarlo. El equipo demostró su capacidad de luchar. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito”.

El festejo de los jugadores de Estados Unidos con Mauricio Pochettino en la victoria 2 a 0 sobre Bosnia. Getty Images.

Para cerrar, comentó que Bélgica, el rival de Estados Unidos en los Octavos de Final el lunes 6 de julio en Seattle, es un contrincante ”repleto de calidad” y advirtió que conoce ”muy bien” a su entrenador Rudi García.

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Los partidos de los 16vos de final del Mundial 2026 de este jueves 2 de julio

Este jueves continúa la acción en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con tres encuentros correspondientes a los 16vos de final. España se medirá a Austria en Los Angeles, Portugal lo propio con Croacia en Toronto y cierra Suiza con Argelia en Vancouver.

En síntesis