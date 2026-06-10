Todas las dudas que despejó Scaloni en la goleada de Argentina sobre Islandia pensando en el Mundial 2026

El amistoso se presentó como una piedra en el zapato, pero terminó sirviendo y mucho para que el panorama sea más que positivo.

La Selección Argentina venció a Islandia por 3-0 y sacó conclusiones bastante más positivas que lo que se imaginaba en la previa, porque lo que era un amistoso terminó siendo un encuentro con claves interesantes pensando en lo que será el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia del próximo martes en Kansas City.

El seleccionado de Lionel Scaloni tuvo pasajes de juego altísimos, con un sólido rendimiento a nivel defensivo, un muy buen nivel en cuanto a la tarea ofensiva y, por otra parte, variantes que lo hicieron espectacular. Y, si vos comparás cómo se estuvieron preparando, por ejemplo, España y Francia, lo cierto es que Argentina llega muy bien.

La realidad es que La Albiceleste sacó conclusiones realmente positivas. Y la primera de ellas tiene que ver con la tranquilidad de Scaloni, que pudo sacarse dudas. Él mismo dijo que el partido sirvió para poder despejar incertidumbres e incógnitas que hasta ahora había. Aseguró que el amistoso era una piedra en el zapato y una parada arriesgada, pero terminó sirviendo.

Argentina enfrentó a Islandia, un equipo que pegó bastante, que fue férreo, que se tomó el partido, por momentos, como si fuese un encuentro de Eliminatorias. Y, por lo menos hasta la entrada de Lionel Messi, fue un cotejo, no te digo parejo, pero con un rival que contó con tres o cuatro chances claras de gol que podrían haber desnivelado la cuestión.

La Albiceleste respondió bien, defendió bien. Pero, además, Scaloni se fue con la tranquilidad de que varios soldados volvieron en buen estado. Gonzalo Montiel, por ejemplo. Entró bien y el propio DT aseguró que lo vio en buena forma. A su vez, a Leandro Paredes lo van a esperar. No va a ser reemplazado y el próximo fin de semana se sumará a entrenar con el grupo.

Argentina no tuvo grandes problemas en Alabama. (Foto: Getty)

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Paralelamente, Nico Paz volvió bien de su lesión. Se lo notó falto de rodaje, pero es totalmente lógico y estaría a disposición para el debut frente a Argelia. Algo similar pasó con Cuti Romero, que también sumó minutos. O sea, hay varias piezas de Argentina que volvieron de sus problemas físicos y lo hicieron con tranquilidad.

Este partido sirvió para sacar varias conclusiones a nivel físico, a nivel tranquilidad, a nivel ver que las cosas no son tan graves como pintaban. La Selección Argentina está bien y no tiene tantos problemas como muchos creían. Hay otros combinados que sufren muchas más lesiones y algunas de ellas de suma gravedad. Pasó con Paraguay, Japón, Brasil, Alemania, Francia y otros.

Ahora, el propio Scaloni habla de que esta tranquilidad del momento físico de sus jugadores le da la posibilidad de reemplazar a Leonardo Balerdi con un jugador de otra posición. Mientras tanto, Argentina probó con múltiples variantes en diferentes zonas. Por ejemplo, Enzo Fernández volvió a ser 5 y lo hizo con un gran rendimiento en ese lugar predilecto de Qatar 2022.

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Por su parte, Facundo Medina fue probado como central y como lateral. Rindió mejor en la zaga, pero su rendimiento general fue correcto. Y Valentín Barco, que fue utilizado en dos bandas diferentes, en un partido por el lado izquierdo y en el otro por la derecha a pierna cambiada, lo hizo de manera espectacular. Incluso llegando a convertir frente a Islandia, generando varias chances con esos buenos pases que sabe meter por su calidad.

Nico González entró como lateral, otra alternativa con la que cuenta Scaloni. Giuliano Simeone, a pesar de que siempre juega por derecha, fue probado mucho por izquierda. Convenció al cuerpo técnico a pesar de esa falta de definición en los metros finales. No deja de ser un jugador incansable, de gran desgaste y que puede ofrecer variantes de lo más interesantes en el Mundial.

Siguiendo con Exequiel Palacios, hay que decir que volvió a la medular, en un rol de contención, algo a lo que está acostumbrado, pero que en la Selección Argentina no había sido recurrente. Hasta ahora, generalmente era utilizado como reemplazante de Rodrigo De Paul, un poco más adelantado, acompañando al 5 pero no siendo el eje.

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Y hay que hablar de Messi. El propio Scaloni confirmó que podría haber jugado el primer partido, pero que decidieron que esté en el segundo para no arriesgar. Se lo vio muy bien. De hecho, en las primeras dos pelotas que toca, genera una jugada de gol clarísima para Lautaro Martínez que luego deriva en el penal que él mismo marca.

A Messi se lo vio muy activo a nivel físico. Es un futbolista que mostró condiciones de estar sin desgaste, más allá de alguna molestia que tuvo recientemente. Es un futbolista que, en la MLS, está mostrando esto. Un jugador que todavía está vigente, que puede marcar la diferencia y que todavía le quedan páginas doradas por escribir en La Scaloneta.