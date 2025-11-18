Es tendencia:
Todas las selecciones que se clasificaron al Mundial 2026 en la fecha FIFA de noviembre

Estados Unidos, México y Canadá están listos para albergar a los 48 equipos para la cita y cada vez quedan menos cupos en juego.

Por Agustín Vetere

Erling Haaland jugará su primer Mundial.
El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio y, aunque faltan casi 7 meses para el partido inaugural, la máxima cita del fútbol ya capta la atención de todos los fanáticos de este deporte alrededor del planeta. Poco a poco, las 48 plazas se van completando y la fecha FIFA de noviembre aseguró la presencia de más selecciones.

Las Eliminatorias de la UEFA repartieron cupos para los combinados europeos y, tras la anticipada clasificación de Inglaterra durante octubre, más selecciones se sumaron a la lista de confirmados para el Mundial 2026. Francia y Croacia lo hicieron la semana pasada y la tendencia continuó con equipos de la talla de Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.

Este martes, se definieron los últimos grupos en Europa y así 5 nuevas selecciones confirmaron su pasaje directo a la fase de grupos del Mundial: Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica ya pueden pensar en su preparación para el evento del próximo año.

Por la noche se extenderá la lista de clasificados para el Mundial 2026 con la definición de las Eliminatorias de la CONCACAF. Cabe recordar que Estados Unidos, México y Canadá ya tenían boleto por ser los anfitriones de la copa, por lo que se abrió la oportunidad para equipos que no juegan la cita habitualmente.

En adelante, solo quedan 6 lugares por definirse y será en marzo cuando estén fijos los 48 lugares para el Mundial. Los repechajes de Europa pondrán en juego 4 de aquellos boletos, mientras que los 2 restantes se disputarán a través de la repesca internacional en la que habrá representantes de todas las demás confederaciones.

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Argentina (Conmebol)
  5. Brasil (Conmebol)
  6. Ecuador (Conmebol)
  7. Uruguay (Conmebol)
  8. Paraguay (Conmebol)
  9. Colombia (Conmebol)
  10. Nueva Zelanda (OFC)
  11. Japón (AFC)
  12. Irán (AFC)
  13. Uzbekistán (AFC)
  14. Corea del Sur (AFC)
  15. Jordania (AFC)
  16. Australia (AFC)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Costa de Marfil (CAF)
  23. Cabo Verde (CAF)
  24. Sudáfrica (CAF)
  25. Senegal (CAF)
  26. Qatar (AFC)
  27. Arabia Saudita (AFC)
  28. Inglaterra (UEFA)
  29. Francia (UEFA)
  30. Croacia (UEFA)
  31. Portugal (UEFA)
  32. Noruega (UEFA)
  33. Alemania (UEFA)
  34. Países Bajos (UEFA)
  35. Suiza (UEFA)
  36. Escocia (UEFA)
  37. España (UEFA)
  38. Austria (UEFA)
  39. Bélgica (UEFA)
¿Cuándo se realizará el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C.

DATOS CLAVE

  • Inglaterra clasificó al Mundial 2026 de manera anticipada durante el mes de octubre, no en noviembre.
  • En noviembre, Francia y Croacia aseguraron su plaza, seguidas por Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.
  • Las últimas cinco selecciones europeas clasificadas directamente en noviembre son Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.
