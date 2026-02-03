Falló un intento de volea, la pelota golpeó su ojo y protagonizó la lesión más insólita del tenis

Giovanni Mpetshi Perricard, que venía de ser eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia por el argentino Sebastián Báez en cinco setes, protagonizó en el inicio de una nueva semana de competencia la lesión más insólita del circuito en lo que va del año.

El jugador francés de 22 años, número 54 del mundo, sabía que tenía un estreno duro en el ATP 250 de Montpellier ante su compatriota Arthur Gea, pero no podía haber imaginado un desenlace semejante. En clara desventaja en el primer set, 5-3 abajo y con su rival sacando con ventaja de 40-0, una volea fallida terminó por sacarlo del partido.

Perricard arriesgó subiendo a la red para no entregar el juego en cero, pero un error de cálculo en la ejecución del golpe provocó que la pelota no encontrara la raqueta sino su ojo. Los gestos de dolor fueron instantáneos y requirió tiempo médico para tratarse.

Finalizada la atención profesional, el francés volvió a la cancha pero solo para disputar el último punto del juego que le permitió a su compatriota llevarse el primer set por 6-3, viendo a Perricard tomar la decisión de retirarse inmediatamente después.

Afuera del dobles

Giovanni Mpetshi Perricard también iba a jugar dobles en Montpellier como dupla del inagotable Stan Wawrinka, pero su partido debut ante Hendrik Jebens y Ray Ho quedó cancelado por su lesión ocular.

En Australia también hubo lesión

Perricard había iniciado el año alcanzando los cuartos de final tanto en Brisbane como en Auckland, pero se despidió en la primera ronda del Abierto de Australia. Después de emparejar un partido en el que Sebastián Báez se había llevado los dos primeros sets, pareciendo que llegaba mejor desde lo anímico para ganar el quinto y definitorio, una lesión disminuyó sus posibilidades de salir victorioso. Y aunque siguió en cancha por respeto a la gran batalla que habían librado ambos, poco pudo hacer para competir en los últimos juegos, favoreciendo la victoria del argentino.