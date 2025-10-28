Participó de 11 copas del mundo, FIFA le prohibió jugar el Mundial 2026 y se metió entre las 30 mejores del mundo

No es ningún misterio que el Mundial 2026 será el más grande de la historia hasta la fecha, puesto que con 48 selecciones disputando su fase final y se desarrollará en tres países diferentes. Tampoco es noticia que hay algunas selecciones que ya se han quedado afuera por cuestiones deportivas, pero también las hay las que se han quedado sin mundial por motivos extrafutbolísticos.

Y eso incluye selecciones de alto calibre a nivel mundial, como lo es la Selección de Rusia, que está vetada de participar de torneos de FIFA y UEFA desde que inició la Guerra en Ucrania, provocada por la invasión de los rusos al país del este europeo.

El tema es que Rusia sigue disputando partidos amistosos en cada jornada de fechas internacionales y, con la última actualización del Ranking FIFA, se metió en el Top 30 de selecciones del mundo. Los organizadores de la Copa del Mundo en 2018, año en que disputaron su undécimo y último mundial hasta la fecha, avanzaron tres puestos y se metieron entre las mejores con 1530.95 puntos de coeficiente.

Rusia está entre las 30 mejores selecciones del mundo pero no estará en el Mundial 2026. (Getty)

Esto se debe a de las victorias que consiguió Rusia en octubre; el 2 a 1 ante Irán, selección ya clasificada al Mundial 2026 y que se encuentra en el puesto 21 del Ranking FIFA, y el 3-0 a Bolivia, selección ubicada en el puesto 76, pero que disputará el repechaje internacional para la próxima copa del mundo.

Y si bien sólo disputa amistosos, Rusia lleva sin perder desde septiembre de 2023, contra la Sub 23 de Egipto, en un 2 a 1 en tierras faraónicas. Un invicto de 17 partidos internacionales.

Top 30 Ranking FIFA en octubre 2025

España (ESP) – 1880.76 Argentina (ARG) – 1872.43 Francia (FRA) – 1862.71 Inglaterra (ENG) – 1824.30 Portugal (POR) – 1778.00 Países Bajos (NED) – 1759.96 Brasil (BRA) – 1758.85 Bélgica (BEL) – 1740.01 Italia (ITA) – 1717.15 Alemania (GER) – 1713.30 Croacia (CRO) – 1710.15 Marruecos (MAR) – 1710.11 Colombia (COL) – 1695.72 México (MEX) – 1682.52 Uruguay (URU) – 1677.57 Estados Unidos (USA) – 1673.49 Suiza (SUI) – 1653.32 Senegal (SEN) – 1650.61 Japón (JPN) – 1645.34 Dinamarca (DEN) – 1641.02 Irán (IRN) – 1618.28 Corea del Sur (KOR) – 1593.92 Ecuador (ECU) – 1589.72 Austria (AUT) – 1586.98 Australia (AUS) – 1584.02 Turquía (TUR) – 1570.18 Ucrania (UKR) – 1555.36 Canadá (CAN) – 1554.63 Noruega (NOR) – 1532.14 Rusia (RUS) – 1530.95

Datos clave