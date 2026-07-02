De la Fuente calificó la producción de España ante Austria: "Rozamos la perfección"

Al entrenador español no le tiembla el pulso para seguir defendiendo los argumentos que dan sus dirigidos para ser los máximos aspirantes al título.

Desde antes del inicio del Mundial, Luis de la Fuente nunca tuvo temor de candidatear a la Selección de España como la máxima favorita a quedarse con el título. Y si incluso llegó a mantener ese discurso tras el empate sin goles en el estreno ante Cabo Verde, cómo no iba a ratificarlo después de la goleada 3-0 sobre Austria que este jueves los catapultó a octavos de final.

El DT pareciera no analizar nada más que lo propio y se ha distanciado de sus colegas con declaraciones que por momentos suenan arrogantes. Entonces, la primera muestra real de poderío que dieron sus dirigidos en la Copa del Mundo, motivó que ni le interesara elegir rival para la siguiente ronda, ni le preocupara confirmarse como el máximo admirador de su trabajo.

“Hemos hecho un grandísimo partido, rozando la perfección. Pero hay que seguir mejorando. Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante, sabemos cómo funciona y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos”, dijo Luis de la Fuente, todavía en el terreno de juego.

“Lo que toque será bienvenido”, dijo a continuación, consultado si prefería a Portugal o Croacia en el duelo de octavos de final que se disputará el próximo lunes 6 de julio, desde las 16.00 en hora de Argentina, en el AT&T Stadium de Dallas.

🇪🇸🎙️ ''Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita''



Luis de la Fuente valora la concentración de España en este choque tras los resultados que se han visto en dieciseisavos.



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De la Fuente ve a Colombia entre las favoritas

Ya en rueda de prensa, Luis de la Fuente se refirió a los argumentos que ha mostrado la Selección de Colombia, último verdugo de España en partidos oficiales, para también ser una candidata a pelear por el título en el Mundial.

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“Es la última derrota que sufrimos y la verdad es que si no había metido a Colombia entre las candidatas, la meto ahora. Tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes, muy rápidos y con una capacidad futbolística y una calidad técnica muy alta”, manifestó.

Data clave

Luis de la Fuente clasificó a España a octavos tras golear 3-0 a Austria.

clasificó a España a octavos tras golear 3-0 a Austria. 6 de julio es la fecha del partido de España en el AT&T Stadium.

es la fecha del partido de España en el AT&T Stadium. Colombia es el último equipo que venció a España en partidos oficiales.