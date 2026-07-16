Un diario de Inglaterra acusó a Argentina de juego sucio y dio 31 ejemplos: “Maestros de las artes oscuras”

Tras la derrota ante la Albiceleste, Telegraph hizo una lista con diferentes "mañas" de los jugadores a lo largo del encuentro en Atlanta.

En Inglaterra siguen lamentándose y echando culpas por la caída ante la Selección Argentina. La prensa responsabilizó a Thomas Tuchel por la remontada, pero un medio en particular señaló a los campeones del mundo, acusándolos de juego sucio.

Telegraph, importante diario británico, aseguró que los jugadores de aplicaron distintas “artimañas” para ir derrotando a su equipo. En su artículo, enumeraron 31 situaciones que incluian infracciones, gestos, gritos y hasta el momento en donde los futbolistas levantaron la bandera con la frase “las Malvinas son argentinas”.

“Descubre cómo los maestros sudamericanos de las artes oscuras estuvieron a la altura de su reputación contra Inglaterra“, fue la introducción utilizada por el periódico del Reino Unido, desviando el foco del mal rendimiento futbolístico mostrado por sus jugadores.

Más allá de esta artículo, en Inglaterra llueven críticas y reproches para Thomas Tuchel por la temerosa postura que adoptó su equipo luego del 1 a 0 anotado por Anthony Gordon. De todas formas, está todo dado para que el estratega alemán continúe en su cargo hasta la Euro 2028.

La lista de las 31 “picardías” de los jugadores de Argentina

1′ — Alexis Mac Allister derribó tarde a Elliot Anderson mientras lo presionaba. 2′ — Leandro Paredes empujó innecesariamente a Jude Bellingham por la espalda. 3′ — Enzo Fernández llegó tarde a Anderson inmediatamente después de que se reanudara el juego. 6′ — Giuliano Simeone pateó la parte trasera del pie de Anderson. 11′ — Fernández y Anderson forcejearon en el suelo mientras intentaban levantarse. 11′ — Nicolás Tagliafico derribó deliberadamente a Morgan Rogers durante una transición de Inglaterra. 13′ — Simeone agitó el pie hacia Jordan Pickford tras una decisión de fuera de juego. 15′ — Paredes gritó a Bellingham mientras el mediocampista inglés estaba en el suelo. 16′ — Simeone derribó a Anthony Gordon antes de darle una palmada condescendiente en la cabeza. 24′ — Simeone ignoró la advertencia del árbitro y bloqueó a Pickford en un córner. 28′ — Mac Allister llegó tarde a Reece James, pero no se pitó falta. 31′ — Fernández lideró un intento de tres hombres para detener a Bellingham mientras cargaba hacia adelante. 33′ — Simeone lideró con la cabeza mientras desafiaba a Marc Guéhi por detrás. 34′ — Nahuel Molina chocó por la espalda contra Bellingham. 36′ — Lionel Messi pateó hacia Djed Spence después de ser derribado. 37′ — Los jugadores de Argentina apelaron frenéticamente para que Harry Kane fuera expulsado. 41′ — Lisandro Martínez tiró de Rogers para detener un contraataque de Inglaterra. 45+1′ — Alguien en el banquillo de Argentina lanzó un segundo balón al campo para retrasar el saque de banda de Inglaterra. 45+2′ — Paredes dejó una bota alta sobre Anderson poco antes del medio tiempo. Entretiempo — Messi y Fernández rodearon al árbitro y continuaron quejándose hacia el túnel. 48′ — Messi lanzó a Bellingham contra las tablas publicitarias mientras rodaban fuera del campo. 51′ — Cristian Romero derribó a Bellingham al suelo con ambos brazos. 53′ — Simeone lanzó un brazo al rostro de Spence sin recibir tarjeta amarilla. 58′ — Romero se quedó en el camino de Pickford mientras el portero intentaba reclamar el balón. 73′ — Messi dio un codazo a Spence durante un saque de banda de Inglaterra. 85′ — Romero celebró el gol de Enzo gritando directamente en la cara de Pickford. 88′ — Los jugadores de Argentina rodearon al árbitro después de que John Stones cayera con una lesión en la cabeza. 90+2′ — Gonzalo Montiel confrontó a Bellingham y le espetó un torrente de insultos. 90+7′ — Emiliano Martínez atrapó un balón alto antes de tirarse al suelo sonriendo para malgastar tiempo. Al final del partido — Las celebraciones de Argentina provocaron un enfrentamiento con jugadores de ambos equipos. Post-partido — Los jugadores de Argentina posaron con una pancarta que decía: “Las Malvinas son Argentinas.”

¿Cuándo juegan Argentina y España la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a España en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este domingo 19 de julio desde las 15 horas local (16 de Argentina) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Será la séptima en la historia de la Albiceleste y la segunda de la Roja.