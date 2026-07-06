Cuerpo técnico de Egipto desafía a Argentina: ”Nosotros tenemos a Mohamed Salah”

Ibrahim Hassan, ayudante y hermano del entrenador de los Faraones, Hossam Hassan, dejó en claro que no se inhiben por la calidad de los jugadores de Argentina.

Este martes 7 de julio Egipto afrontará lo que, muy posiblemente, se trate del partido más importante de su historia. Tras eliminar a Australia en los penales, chocará con la Selección Argentina en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al respecto, el que se refirió fue Ibrahim Hassan, ayudante y hermano de Hossam Hassan, entrenador de los Faraones, en una charla que mantuvo con el canal egipcio Sada al-Balad: “No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival. Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense“.

En esa misma línea, ante la insistencia del medio citado por la posibilidad que tendrá Egipto de medirse a Lionel Messi, Hassan insistió: ”¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival”.

Por otro lado, resaltó el trabajo de su hermano: “Hossam prepara cada partido como un examen: estudia al rival y se aprende de memoria todo lo que los jugadores deben saber, por eso el plantel lo conoce todo. Hossam transmite mucha confianza a los jugadores; desde el primer día les dijeron: ‘No queremos irnos, nos quedamos aquí’”.

Hossam Hassan, con la bandera de Egipto, luego de la victoria 3 a 1 sobre Nueva Zelanda. Getty Images.

Para cerrar, reveló cuál es el mensaje que le intentan hacer llegar a los jugadores en la previa de semejante cruce por el Mundial 2026: ”El mensaje interno que el cuerpo técnico instaló desde su llegada al cargo apunta más allá de la mera participación. “Les decimos: ‘Juegen y denlo todo; no sabemos si volveremos a un Mundial’”.

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¿Cuándo juega Argentina frente a Egipto por los Octavos de Final del Mundial 2026?

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio en el Estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta desde las 13 horas (ARG). El ganador de este encuentro chocará en los Cuartos de Final con el que salga victorioso del partido qe afontarán Suiza y Colombia.

En síntesis