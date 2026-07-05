El festejo de Kylian Mbappé en redes tras la victoria de Francia sobre Paraguay

El delantero de la Selección de Francia utilizó su cuenta de Instagram para exteriorizar su alegría por un nuevo paso hacia adelante en la Copa Mundial.

La Selección de Francia hizo pesar su rol de candidato para ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al derrotar a Paraguay en Filadelfia por 1 a 0. Si bien le costó por lo friccionado del encuentro, manejó los hilos del juego y lo terminó definiendo mediante un tiro penal ejecutado por Kylian Mbappé.

Justamente, el delantero del combinado que comanda Didier Deschamps, además de brindar declaraciones en la prensa en zona mixta, utilizó su cuenta de Instagram para exteriorizar su felicidad por dar un nuevo paso hacia adelante en la búsqueda de la tercera estrella. ”Otro día en el trabajo”, escribió para acompañar un carrusel de imágenes en la que se lo ve celebrando su gol.

Vale mencionar que Kylian Mbappé, como era de esperarse, está siendo la máxima figura de la Selección de Francia en la Copa del Mundo 2026. Con los 7 tantos que lleva marcados, no solo es el máximo goleador de su equipo, si no que, junto a Lionel Messi, es uno de los principales artilleros de la competencia.

Francia va con Marruecos en los Cuartos de Final del Mundial 2026

La publicación de Kylian Mbappé tras la victoria 1 a 0 sobre Paraguay. Instagram.

La Selección de Francia, tras eliminar a Paraguay, ahora se medirá a Marruecos, que en su turno desplazó a Canadá. El cruce por los Cuartos de Final de la Copa Mundial 2026 será este jueves 9 de julio en Boston. El ganador irá con el vencedor de España vs. Portugal y Estados Unidos vs. Bélgica.

Cabe recordar que europeos y africanos también se vieron las caras en la Copa Mundial de Qatar 2022. Aquella vez fue por la Semifinal que se desarrolló en el Estadio Al Baytt, con victoria para los de Deschamps por 2 a 0 con tantos de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

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Los otros cruces de los Cuartos de Final del Mundial 2026

El Francia vs. Marruecos es el único cruce de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que está confirmado. El resto se confeccionará con España vs. Portugal y Estados Unidos vs. Bélgica; Brasil vs. Noruega y México frente a Inglaterra y de Argentina vs. Egipto y Colombia ante Suiza.

En síntesis