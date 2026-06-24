Dónde y en qué estadio se está jugando Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Por la tercera fecha del Grupo B del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Sudáfrica y la Selección de Corea del Sur se enfrentan en un duelo clave para asegurar su clasificación a los 16avos de final de este certamen.

El duelo tiene lugar en la ciudad de Monterrey, ubicada en el Estado de Nuevo León, México. Se trata de una de las tres sedes que aporta el territorio mexicano a esta histórica cita organizada en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

El recinto que alberga el encuentro es el Estadio Monterrey, conocido popularmente como el Gigante de Acero o Estadio BBVA. Inaugurado en el año 2015, es considerado uno de los recintos más modernos de todo el continente. Cuenta con una capacidad para 53.500 espectadores y posee una característica visual única: desde sus tribunas puede apreciarse el Cerro de la Silla, uno de los símbolos naturales más representativos de la región.

En cuanto a lo deportivo, Sudáfrica llega a este partido con un solo punto producto de la igualdad agónica ante República Checa en la segunda fecha. Es por eso que ahora busca ganar y que los europeos no lo hagan para así avanzar como segundo del grupo.

Por otro lado, Corea del Sur tiene tres puntos y es el actual escolta de México. La ventaja que tiene para este duelo es que con un empate se asegurará esta posición, ya que República Checa no lo pueda alcanzar por el desempate olímpico.

Datos claves

Sudáfrica y Corea del Sur juegan por la clasificación en el Mundial 2026.

y juegan por la clasificación en el Mundial 2026. El Estadio Monterrey de México alberga el partido con capacidad para 53.500 espectadores .

de México alberga el partido con capacidad para . Corea del Sur suma tres puntos y clasifica a 16avos con un empate.