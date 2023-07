Muhammad Waseem de Pakistán está pasando por un campo de entrenamiento duro antes de su pelea programada contra el excampeón mundial de cuatro divisiones, el filipino Donnie Nietes.

Los dos chocarán en una pelea encrucijada por el título mundial vacante de peso gallo IBO, en una cartelera que se llevará a cabo en Dubai, el 22 de julio.

“Sí, se está realizando un entrenamiento duro y confío en lograr una victoria contra Nietes, quien es, sin duda, un peleador duro”, dijo Waseem a “The News”.

Waseem ha estado fuera del ring desde marzo del año pasado, cuando perdió por decisión ante el campeón de peso mosca de la FIB, Sunny Edwards. Esa pelea también tuvo lugar en Dubai.

Nietes ha estado fuera del ring desde julio del año pasado, cuando perdió una decisión de doce asaltos en su revancha con el entonces campeón de peso súper mosca de la OMB, Kazuto Ioka.

Waseem (12-2, 8 nocauts) cree que está atrapando a Nietes (43-2-6, 23 nocauts) de 41 años en el momento adecuado.

“Sí, he hecho un plan de juego y boxearé con él InshaAllah”, dijo Waseem.

“Nietes ha sido un peleador duro y no hay dudas al respecto, pero sus últimas peleas no han sido tan buenas y sé cómo pelear contra él en lo que podría ser una pelea muy crucial para mí. He estado entrenando durante más de cinco horas diarias. El tiempo es demasiado corto ya que apenas tengo dos semanas a mi disposición. He logrado el mejor estado físico y tengo la esperanza de lograr pronto el ritmo requerido, lo que me ayudará a hacer clic en la pelea.

El evento está siendo organizado por la recién formada Disrupt Promotions, con sede en Dubái, que ha adquirido activos de Probellum, el antiguo promotor de Waseem.

En el mismo evento, Jazza Dickens de Liverpool (32-4,12 nocauts) defenderá su título mundial IBO de peso pluma cuando se enfrente al retador argentino Héctor Andrés Sosa (15-2, 8 nocauts).