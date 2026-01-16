Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Arbeloa advirtió a los hinchas de Real Madrid en medio de la crisis: “Si no lo hacen no han entendido”

En el regreso al Bernabéu, el nuevo entrenador le realizó un pedido especial a los simpatizantes ante un clima adverso en las tribunas.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador de Real Madrid.
© GettyÁlvaro Arbeloa, nuevo entrenador de Real Madrid.

Después de la derrota ante Barcelona por la final de la Supercopa de España, se dio la desvinculación de Xabi Alonso como director técnico de Real Madrid. La noticia que sorprendió a todo el ambiente del fútbol derivó en que Álvaro Arbeloa sea el nuevo entrenador al frente del plantel profesional, pero que ya comenzó su ciclo con el pie izquierdo al ser eliminado de una competición.

En el debut del flamante DT, que anteriormente estaba a cargo del Castilla, el conjunto merengue perdió frente a Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey. Con ese panorama sobre la mesa, este sábado es el regreso al Estadio Santiago Bernabéu en el duelo ante Levante y los ánimos de los hinchas no serán los mejores en las tribunas por el flojo presente que atraviesa la institución.

Lo cierto es que, en la previa del encuentro por una nueva fecha de LaLiga, el entrenador rompió el silencio. “Respeto mucho la opinión del Bernabéu y entiendo que el aficionado esté dolido, pero yo les voy a pedir apoyo para los jugadores“, sentenció Arbeloa sin titubar. “Las grandes gestas se han conseguido con el apoyo del Bernabéu“, agregó inmediatamente después.

Los hinchas de Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. (Getty Images)

Los hinchas de Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. (Getty Images)

Fue allí cuando apeló a la recordada frase del mítico Juan Gómez González, que Vinícius Júnior replicó hace poco tiempo. “Juanito dijo una vez que ’90 minuti y en el Bernabéu son molto longo’, y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu“, aclaró Álvaro en un claro mensaje a los fanáticos. Por ese motivo, volvió a insistir y expresó: “Yo pido el apoyo“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Si no lo hacen es porque no he sabido o no han entendido lo que yo he querido“, manifestó el flamante entrenador. Y en cuanto a su estreno adverso, no ocultó su pensamiento y reveló: “Me siento muy responsable de lo que pasa en el campo. De esa derrota en Albacete no cambio ni una coma”.

Publicidad

Pocos segundos más tarde hizo una confesión personal para esclarecer cuál es su postura ante esta completa situación en Real Madrid. “Yo no sitúo ningún umbral. Un compañero me preguntó por el fracaso y digo lo mismo. Cada fracaso que he tenido me han hecho mejorar, hacerme preguntas. Los fracasos te acercan a donde quieres llegar”, sostuvo Álvaro Arbeloa en la previa al duelo con Levante.

Álvaro Arbeloa en su primer día como DT del Real Madrid.

Álvaro Arbeloa en su primer día como DT del Real Madrid.

El infernal golazo de Ousmane Dembélé en PSG vs. Lille que pide Premio Puskas

ver también

El infernal golazo de Ousmane Dembélé en PSG vs. Lille que pide Premio Puskas

DATOS CLAVE

  • Álvaro Arbeloa asumió como nuevo entrenador de Real Madrid, después de la inesperada salida de Xabi Alonso en el cargo.
  • De cara a su primer partido en el Estadio Santiago Bernabéu, el flamante DT manifestó: “Les voy a pedir apoyo para los jugadores“.
  • En su debut, Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey frente a Albacete y agravó la crisis futbolística.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

Lee también
José Mourinho es vinculado con en el futuro de Franco Mastantuono y el Real Madrid: “Idea final”
Fútbol europeo

José Mourinho es vinculado con en el futuro de Franco Mastantuono y el Real Madrid: “Idea final”

En plena crisis, Real Madrid se lanza por una joya surgida de Albacete que podría relegar a Mastantuono
Fútbol europeo

En plena crisis, Real Madrid se lanza por una joya surgida de Albacete que podría relegar a Mastantuono

El Chiringuito se suma a las críticas a Mastantuono: “Vi los highlights de River y empiezo a pensar que los hizo una IA”
Fútbol Internacional

El Chiringuito se suma a las críticas a Mastantuono: “Vi los highlights de River y empiezo a pensar que los hizo una IA”

Mandó a la B a River, Scaloni se lo robó a la Selección de Italia y volverá al fútbol argentino tras 14 años en Europa
Fútbol Argentino

Mandó a la B a River, Scaloni se lo robó a la Selección de Italia y volverá al fútbol argentino tras 14 años en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo