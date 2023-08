El 27 de agosto se conoce mundialmente como el Día Internacional del Boxeo, una celebración oficial del deporte reconocida por la Asociación Internacional de Boxeo y más allá. Los boxeadores, entrenadores, clubes y Federaciones Nacionales, así como los aficionados, celebran hoy en todo el mundo.

El maratón de celebraciones comenzó en Serpukhov, Rusia, donde el sábado por la noche se llevaron a cabo 9 inolvidables peleas de estilo profesional. En el evento principal, el musulmán ruso Gadzhimagomedov celebró una victoria sobre el cubano Julio La Cruz.

Los resultados completos del evento se pueden consultar aquí mientras que el domingo los participantes de la Noche de Campeones acudieron a la plaza de la ciudad para organizar un entrenamiento para jóvenes boxeadores y compartir su valiosa experiencia en el boxeo.

Todos los continentes y todas las zonas horarias celebraron el domingo con una apretada agenda de diversas festividades. Las sesiones de entrenamiento con equipos nacionales y campeones de boxeo se convirtieron en la actividad más popular para unir a las comunidades del boxeo en todo el mundo.

"Hoy es un día muy especial en el calendario de cada miembro de nuestra familia del boxeo", dijo el presidente de la IBA, Umar Kremlev. “Estoy feliz de ser testigo de la unidad y la fuerza de nuestras Federaciones Nacionales que se reunieron para celebrar no solo nuestro deporte, sino también nuestro compromiso de desarrollarlo aún más en cada rincón del mundo. Los niños participaron en muchas de nuestras actividades. No importa si eligen convertirse en boxeadores en el futuro o no, probar el deporte ya los convierte en campeones a nuestros ojos”.

El secretario general interino y director ejecutivo de la IBA, Chris Roberts OBE, agregó que “el reconocimiento global del Día Internacional del Boxeo representa otro gran hito en nuestro calendario, ya que todas las actividades realizadas durante el día llamarán la atención de muchos y pagarán dividendos para nuestro crecimiento futuro. Si al menos algunas personas aprenden sobre boxeo y desean llevar a sus hijos a las clases de boxeo, estamos en el camino hacia el éxito futuro. Este desarrollo continuo de todas las edades ayudará a crear conciencia y, con suerte, a crear más defensores para el futuro”.

Algunos aspectos destacados incluyen el lanzamiento de un torneo de boxeo en la costa de Somalia para atraer gente al deporte y crear una atmósfera inolvidable con los boxeadores invitados a una fiesta especial organizada por la Federación Nacional. Uganda celebró un gran evento en la ciudad de Bombo, en el club de boxeo de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, donde se inauguró la construcción del gimnasio. Además, la Federación de Boxeo de Uganda donó equipo de boxeo al club, y Erina Namutebi, medallista de plata del Campeonato Africano de Boxeo de la AFBC, contó su historia para inspirar a los atletas más jóvenes. La República Democrática del Congo, que acogió el año pasado la celebración central del Día Internacional del Boxeo, organizó un enérgico encuentro en homenaje al boxeo que atrajo a muchos espectadores en Kinshasa.

Sri Lanka celebró con entrenamiento de boxeo y actividades deportivas para la generación más joven. Macao voló una cometa con el logo de la IBA para simbolizar las nuevas alturas del boxeo de la IBA. Pakistán celebró un torneo de boxeo y Bután tuvo combates y un programa de entretenimiento lleno de diversión en su agenda para el día. En Tayikistán, la Federación Nacional se comprometió a visitar periódicamente a los boxeadores retirados y a apoyar su bienestar.

Cuba realizó un evento entre 8 equipos con la participación de 92 boxeadores, más de 2300 personas acudieron para presenciar las habilidades de los boxeadores y celebrar juntos. Costa Rica tuvo un verdadero festival de boxeo en varias partes del país y se realizaron competencias en su flamante ring. Una nueva generación de boxeadores se presentó ante el público en Ecuador con motivo del Día Internacional del Boxeo.

La Polinesia Francesa celebró un torneo nacional dedicado al Día Internacional del Boxeo. La Federación Nacional atrajo gente a una sesión de formación para niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje.

La IBA relanzó su popular flashmob #BoxingEverywhere, en el que los boxeadores demostraron sus habilidades de boxeo de sombra frente a los lugares emblemáticos de sus países y lo publicaron con el hashtag en sus páginas de Instagram.