El invicto porteño Maximiliano Maidana se enfrentará al bonaerense Sebastián Castillo, intentando defender por segunda ocasión su título sudamericano gallo, en uno de los combates estelares de la velada que se desarrollará este sábado, en el Estadio Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Esta pelea es organizada por Argentina Boxing Promotions y será televisada por TyC Sports.

En el otro combate estelar de la noche, el doble campeón mundial bonaerense Víctor “El Tyson del Abasto” Ramírez se enfrentará al bonaerense Esteban “El Oso” López, en disputa del título argentino pesado, que se encuentra vacante.

En un encuentro entre jóvenes de estilo excitante, el imbatido Maidana (9-0-1, 3 KOs), porteño pero representante de Sarandí, Buenos Aires, buscará lucir y refrendar su reinado.

A los 25 años, el actual Nº 1 del ranking argentino gallo, vencedor de cada rival que se le ha puesto enfrente incluidos Rodrigo Roldán y Jorge Acosta, buscará defender por segunda vez el cetro que conquistó el pasado 14 de octubre al destronar a Pablo Gómez en un amplio fallo unánime, y que retuvo el 11 de marzo sobre Leandro Silva en decisión técnica y unánime. Ahora se medirá a Castillo (7-3-1, 3 KOs), un año menor, N° 6 del mismo escalafón, ganador de nombres como Alejandro Farías y Sergio Rosalez, y que tras resignar su invicto ante Tobías Reyes, y caer con el cubano Damián Arce, llega del 22 de junio perder en un cuestionado fallo mayoritario como visitante ante el francés Elie Konki en París, a su nueva chance titular.

En la tarde del viernes, ambos superaron la ceremonia de pesaje llevada a cabo en la Federación Argentina de Box (FAB), dejando todo listo para su duelo. Maidana registró 53,200 kg. -117.2 lbs.-. En tanto, Castillo marcó 53,300 kg. -117.5 lbs.-.

En un duelo expectante entre dos equilibrados prospectos, el campeón buscará hacerse fuerte en condición de local y así prolongar su exitoso reinado.

Ramírez detuvo la báscula en 100 kg., mientras que López acusó 109,400 kg.

Ramírez no necesita presentación. El local, actual Nº 2 del ranking argentino pesado, ex campeón mundial crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), además de ex monarca sudamericano y latino, quiere volver a reinar.

Luego de los memorables duelos entre los que se destacan sus éxitos sobre Mauro Ordiales, Héctor Sotelo, noqueó al ruso Alexander Alekseev y así conquistó el título mundial OMB en Alemania, que retuvo sobre el azerí Ali Ismayilov, hasta cederlo ante el alemán Marco Huck. Tras noquear al estadounidense Danny Santiago, el cubano Glendy Hernández, el brasileño Cleiton Conceicao y el estadounidense Deon Elam, se coronó monarca mundial FIB al doblegar al inglés Ola Afolabi. Defendió el cetro sobre el inglés Ovill McKenzie, hasta cederlo en Rusia a manos del local Denis Lebedev. A partir de allí, hilvanó siete triunfos -todos antes del límite- y tan solo un traspié, y llega del pasado 29 de julio despachar a Carlos Jerez en tres rounds. A los 39 años, irá por otro festejo para colocarse un nuevo cinturón

Enfrente estará López, bonaerense radicado en Gualeguaychú, Entre Ríos, dos años menor, que conoce de retos. El Nº 7 del escalafón nacional pesado se ha medido a nombres de la talla de César Crenz, Rogelio Rossi, Yamil Peralta, Walter Sequeira, Braian Suárez y Pablo Farías. Además, es vencedor de Juan Fernández, Marcelo Chancalay, y viene de dos éxitos consecutivos, culminando el 19 de agosto sobre Ramón Guidetti, a su estreno titular.

ARGAÑARAZ-DÍAZ, ACUÑA-FRELIS, REGGIARDO-SÁNCHEZ

Más allá de los duelos principales, una atractiva programación completa la cartelera. El ascendente bonaerense Lucas Argañaraz (9-1, 5 KOs), N° 3 del ranking argentino superwelter, se medirá al bonaerense Matías Díaz (9-10-2, 1 KO), en categoría superwelter y a seis rounds.

Argañaraz registró 69,800 kg., mientras que Díaz marcó 69,300 kg.

En una revancha en categoría ligero, el bonaerense Kevin Acuña (9-1, 2 KOs), N° 11 del ranking argentino superpluma, chocará contra el bonaerense Cristian Frelis (2-3,1 KO), a seis capítulos, luego de que el 28 de mayo de 2022 el primero se impusiera en fallo unánime tras cuatro vueltas.

Acuña registró 59,300 kg., mientras que Frelis marcó 59,100 kg.

En división welter, el ex campeón latino rosarino Cristian Reggiardo (66,600 kg. y 9-5, 5 KOs), N° 11 del ranking argentino welter, se las verá con el bonaerense Santiago “El Ten” Sánchez (66,400 kg. y 9-10-1, 5 KOs), a seis episodios.

Finalmente, en peso crucero, completa el bonaerense Roberto Moreno (87,200 kg. y 13-12-1, 2 KOs), N° 10 del ranking argentino crucero, ante el bonaerense César Vélez (84,300 kg. y 19-19-1, 8 KOs), a cuatro segmentos.