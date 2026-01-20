Es tendencia:
Lucas Torreira explicó por qué quiere volver a Sudamérica tras postularse para Boca: “Me gusta ser transparente”

El volante uruguayo sueña con ponerse la azul y oro y, en los últimos días, fue sondeado desde Brasil.

Por Agustín Vetere

Lucas Torreira, mediocampista de Galatasaray.
© GettyLucas Torreira, mediocampista de Galatasaray.

Desde el inicio de su carrera, Lucas Torreira dejó en claro que uno de sus máximos sueños es ponerse la camiseta de Boca Juniors. El mediocampista uruguayo construyó una prestigiosa trayectoria y, a sus 29 años, aún no se le da el traspaso al Xeneize.

Actualmente, es una de las grandes figuras de Galatasaray, donde tiene contrato hasta 2028 y percibe un importante salario. Sin embargo, en las últimas semanas fue noticia de este lado del océano Atlántico, relacionado con dos importantes clubes de Sudamérica.

El primero, naturalmente, fue Boca, ya que Torreira volvió a declarar públicamente sus ganas de ser jugador del club y resaltó que aún no recibió llamados para sumarse al equipo. El otro fue Atlético Mineiro, que intentó ficharlo en este mercado de pases para jugar la Copa Sudamericana.

A pesar de ello, todo se enfrió y Torreira decidió quedarse al menos por este semestre en el club de Turquía. En conferencia de prensa, llevó tranquilidad a los hinchas de Galatasaray, pero también explicó sus razones por las cuales buscará un retorno a Sudamérica más pronto que tarde.

“Espero que entiendan que llevo mucho tiempo en Europa. Mi padre tampoco está en muy buen estado. Aparte de jugador de fútbol, soy un hijo, un hermano… Si voy a dejar Galatasaray, se lo diré yo a todos. No quiero irme ahora. Soy feliz. Estoy enamorado de este club. No hay ninguna duda en mi mente. Pero, por supuesto, mi prioridad siempre será mi familia en el futuro”, comenzó el charrúa.

Y abordó la oferta de Mineiro: “Últimamente se ha hablado mucho de mi futuro, pero me he manejado con la verdad, siempre he hablado con el corazón. Recientemente, mi padre ha tenido algunos problemas de salud. Tampoco podía concentrarme lo suficiente en el equipo. Quiero agradecer a Okan Buruk, a mis compañeros de equipo, a nuestros aficionados y a toda la gente en Turquía por su apoyo. Es difícil gestionar estas situaciones lejos de tu familia”.

Publicidad

“Me gusta ser transparente. Hablo con el corazón. Estoy muy feliz en el Galatasaray. Tengo la suerte de haber levantado muchos trofeos. Disfruté mucho estos tres años y medio; levantamos muchos títulos, lloramos mucho, a veces por tristeza y otras veces por felicidad”, cerró con el mensaje a los hinchas del club turco.

Datos clave

  • Lucas Torreira confirmó que seguirá en Galatasaray este semestre y descartó irse ahora.
  • Atlético Mineiro ofertó por el jugador, que reiteró su sueño de jugar en Boca.
  • El volante priorizó la salud de su padre para un futuro regreso a Sudamérica.
agustín vetere
Agustín Vetere

