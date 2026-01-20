Es tendencia:
Real Madrid

Álvaro Arbeloa destacó a Franco Mastantuono tras la goleada de Real Madrid: “Un enorme esfuerzo”

El entrenador de Real Madrid habló con los medios de prensa tras la goleada sobre AS Mónaco, donde se refirió al argentino.

Por Julián Mazzara

Álvaro Arbeloa, el DT de Real Madrid.
Álvaro Arbeloa, el DT de Real Madrid.

Real Madrid goleó a AS Mónaco por la fecha 7 de la UEFA Champions League, donde Franco Mastantuono se dio el lujo de convertir por primera vez en el certamen desde que llegó al cuadro de la capital española y redondeó un gran encuentro.

Una vez que finalizó el partido en el Santiago Bernabéu, el entrenador Álvaro Arbeloa se hizo presente en la sala de prensa, donde brindó una conferencia y, además de analizar el rendimiento del equipo, se refirió al desempeño del nacido en Azul.

No solo hicieron un gran partido e hicieron un enorme esfuerzo, sino que también muchos jugadores se desempeñaron en posiciones que no son habituales”, enfatizó en primera parte para elogiar la actuación del plantel, donde también englobó a Mastantuono por su rendimiento.

La victoria no solo sirvió para que pudieran aflojar la soga del cuello, ya que venían de varios resultados adversos, sino que también para ‘amigarse’ con la fanaticada: “Fue una gran noche para todos. Es una victoria de los jugadores y del gran esfuerzo que le están poniendo. Sin el apoyo de los hinchas, tampoco hubiese sido posible”, destacó el entrenador.

Mastantuono se tomó revancha ante los hinchas de Real Madrid

Los jugadores de Real Madrid que descartaron celebrar con Mbappé y mimaron a Mastantuono en el gol del 1-0 sobre Mónaco

Los jugadores de Real Madrid que descartaron celebrar con Mbappé y mimaron a Mastantuono en el gol del 1-0 sobre Mónaco

Así recibieron los hinchas del Real Madrid a Mastantuono tras los silbidos del fin de semana

Así recibieron los hinchas del Real Madrid a Mastantuono tras los silbidos del fin de semana

Tras su gol ante Mónaco, los hinchas del Merengue reconocieron la labor del argentino en este compromiso. Desde las tribunas del Santiago Bernabéu cayeron aplausos para el jugador de 18 años.

Así está la tabla de la Champions League

Julián Mazzara
Julián Mazzara

