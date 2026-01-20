Los 3 países a los que podría emigrar Sebastián Villa: “Lo de River está terminado”

A dos días del inicio del Torneo Apertura 2026, la situación de Sebastián Villa en el mercado de pases aún no se resolvió. Tras conquistar la Copa Argentina, el colombiano llegó a despedirse de Independiente Rivadavia, aunque todavía no se concretó un traspaso por él.

Daniel Vila, presidente de la Lepra Mendocina, le había prometido dejarlo ir al final de 2025. Incluso, el cafetero llegó a decir públicamente que quería jugar en River y estaba esperando el llamado de Marcelo Gallardo a pesar de su pasado en Boca.

Al respecto, el mandatario de Independiente Rivadavia descartó una transferencia al Millonario, que tuvo interés en el extremo y capitán del club mendocino: “Lo de River está terminado. Estirarlo no era bueno para nadie, por eso terminamos las conversaciones”.

Sin embargo, no le cerró la puerta a una salida del atacante en este mercado de pases, en charla con Dos de Punta: “Estamos mirando qué pasa con Sebastián. Hay muchas ofertas del exterior. Si se queda, bienvenido sea. Mañana o pasado definimos si viene a Mendoza. Hay ofertas de Brasil, México y Arabia”.

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia. (Foto: Getty)

De esa manera, ventiló los tres posibles destinos de Villa, si es que alguno de los interesados consigue igualar el monto que desea Independiente Rivadavia. De todas formas, es firme la posibilidad de que el colombiano continúe en el club por un semestre más ante la falta de ofertas concretas y negociaciones que acerquen a las partes.

Cabe recordar que el ex Deportes Tolima tiene contrato con Independiente Rivadavia hasta el 30 de junio de 2026. Posteriormente, podrá negociar con el pase en su poder con cualquier equipo que desee contar con él.

