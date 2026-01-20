Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Los 3 países a los que podría emigrar Sebastián Villa: “Lo de River está terminado”

La situación del colombiano es una de las grandes novelas de este mercado de pases y tiene tres probables caminos en caso de irse de Independiente Rivadavia.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.
© Getty ImagesSebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia.

A dos días del inicio del Torneo Apertura 2026, la situación de Sebastián Villa en el mercado de pases aún no se resolvió. Tras conquistar la Copa Argentina, el colombiano llegó a despedirse de Independiente Rivadavia, aunque todavía no se concretó un traspaso por él.

Daniel Vila, presidente de la Lepra Mendocina, le había prometido dejarlo ir al final de 2025. Incluso, el cafetero llegó a decir públicamente que quería jugar en River y estaba esperando el llamado de Marcelo Gallardo a pesar de su pasado en Boca.

Al respecto, el mandatario de Independiente Rivadavia descartó una transferencia al Millonario, que tuvo interés en el extremo y capitán del club mendocino: “Lo de River está terminado. Estirarlo no era bueno para nadie, por eso terminamos las conversaciones”.

Sin embargo, no le cerró la puerta a una salida del atacante en este mercado de pases, en charla con Dos de Punta: “Estamos mirando qué pasa con Sebastián. Hay muchas ofertas del exterior. Si se queda, bienvenido sea. Mañana o pasado definimos si viene a Mendoza. Hay ofertas de Brasil, México y Arabia”.

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia. (Foto: Getty)

Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia. (Foto: Getty)

De esa manera, ventiló los tres posibles destinos de Villa, si es que alguno de los interesados consigue igualar el monto que desea Independiente Rivadavia. De todas formas, es firme la posibilidad de que el colombiano continúe en el club por un semestre más ante la falta de ofertas concretas y negociaciones que acerquen a las partes.

Publicidad

Cabe recordar que el ex Deportes Tolima tiene contrato con Independiente Rivadavia hasta el 30 de junio de 2026. Posteriormente, podrá negociar con el pase en su poder con cualquier equipo que desee contar con él.

San Lorenzo sumó a su tercer refuerzo con el fichaje de un campeón del mundo

ver también

San Lorenzo sumó a su tercer refuerzo con el fichaje de un campeón del mundo

Datos clave

  • Daniel Vila descartó definitivamente la transferencia de Sebastián Villa a River Plate.
  • El club analiza ofertas de Brasil, México y Arabia por el delantero colombiano.
  • Su contrato con Independiente Rivadavia finaliza el 30 de junio de 2026.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
Villa se aleja de River: Cruz Azul avanza por él
Fútbol Argentino

Villa se aleja de River: Cruz Azul avanza por él

Independiente Rivadavia encontró al reemplazante de Sebastián Villa en un argentino del Brasileirao
Fútbol Argentino

Independiente Rivadavia encontró al reemplazante de Sebastián Villa en un argentino del Brasileirao

Mercado de pases de River, HOY y en VIVO: surgió la opción Correa mientras se resuelve el dilema Villa
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y en VIVO: surgió la opción Correa mientras se resuelve el dilema Villa

Torreira explicó por qué quiere volver a Sudamérica: "Me gusta ser transparente"
Fútbol Internacional

Torreira explicó por qué quiere volver a Sudamérica: "Me gusta ser transparente"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo