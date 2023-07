El excampeón mundial Emmanuel Rodríguez se enfrentará al contendiente Melvin López por el vacante Campeonato Mundial de Peso Gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el próximo 12 de agosto en The Theatre en MGM National Harbor en Maryland.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime.

La transmisión también verá a la estrella en ascenso invicta y nativo de Capitol Heights, Maryland, Gary Antuanne Russell, enfrentarse a su compañero invicto Kent Cruz en el evento coestelar superligero de 10 asaltos, además del sensacional prospecto y Travon Marshall, nativo de Landover, Maryland, se batirá en duelo con dos invictos -tiempo olímpico Gabriel Maestre en la apertura de la transmisión de peso welter de 10 asaltos.

“Este espectáculo del 12 de agosto está repleto de acción para los fanáticos del boxeo, ya que obtendrán un emocionante choque por el título mundial además de algunos de los mejores talentos emergentes del área en duros concursos en vivo por SHOWTIME”, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions.

“Emmanuel Rodríguez tiene hambre de hacer una segunda carrera como campeón mundial de peso gallo y el candente Melvin López le dará todo lo que pueda manejar. Con dos de las principales estrellas en ascenso de Maryland, Gary Antuanne Russell y Travon Marshall, interviniendo para peleas separadas antes de ese enfrentamiento, esta se alinea para ser una cartelera imperdible en el MGM National Harbor”.

Peleando desde Manatí, Puerto Rico, Rodríguez (21-2, 13 nocauts) derrotó al previamente invicto Gary Antonio Russell en octubre pasado por decisión técnica para ponerse nuevamente en posición de pelear por el título mundial.

El peleador de 30 años ganó originalmente el título mundial de peso gallo de la FIB con una victoria por decisión unánime sobre Paul Butler en 2018 y lo defendió con éxito contra el entonces invicto Jason Moloney. Rodríguez perdió el título ante el excampeón indiscutible Naoya Inoue en su pelea por el título de mayo de 2019.

“Estoy feliz de tener esta oportunidad de convertirme en campeón mundial nuevamente”, dijo Rodríguez. “Vamos a salir a ganar de manera espectacular y mi objetivo es demostrar que soy el mejor peleador del mundo en las 118 libras. Mi objetivo es llegar a ser indiscutible en el peso gallo, sin embargo, no dejo de lado a Melvin López, porque es un buen peleador y vendrá a darlo todo el 12 de agosto”.

López, de 25 años (29-1, 19 KOs), ha ganado ocho peleas consecutivas desde que sufrió la única derrota de su carrera en octubre de 2019. Originario de Nicaragua y ahora peleando desde Miami, López ha peleado profesionalmente desde 2015 y comenzó a competir. Estados Unidos en 2018. López obtuvo tres victorias en 2022, comenzando el año con nocauts sobre Juan Gabriel Medina y Víctor Ruiz, antes de derrotar más recientemente a Jobert Alvarez en diciembre pasado. De sus últimas 10 victorias, López ha finalizado nueve de ellas dentro de la distancia.

“Estoy muy emocionado de que ya casi ha llegado el momento de luchar por un título mundial”, dijo López. “Tuvimos un gran campo de entrenamiento y todos se sacrificaron y trabajaron duro para que estemos en nuestro mejor nivel el 12 de agosto. Voy a mostrarles a todos por qué me gané esta oportunidad y recompensar a mi equipo por todos sus esfuerzos. Respeto mucho a Emmanuel, pero el padrino levantará la mano cuando compartamos el ring”.

Peleando desde su natal Capitol Heights, Maryland, Russell (16-0, 16 KOs) continuará con el legado dejado por su difunto padre, Gary Sr. Miembro de una de las familias de luchadores más importantes del deporte, Russell entrena junto a sus hermanos mayores. , el ex campeón de peso pluma del CMB Gary Jr. y el contendiente de peso gallo Gary Antonio.

El peleador de 26 años aún no ha permitido que un oponente llegue a la campana final desde que se convirtió en profesional en 2017 luego de representar a los EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Verano de Río 2016. Russell derrotó a sus enemigos más exitosos hasta la fecha en 2022, deteniendo al excampeón Viktor Postol en febrero antes de una victoria por nocaut técnico contra el excampeón de dos divisiones Rances Barthelemy en julio.

“Cuando eres un estudiante del juego como yo, debes considerar que cada paso que damos es más que una autogratificación. Estamos haciendo esto para siempre”, dijo Russell. “Kent Cruz tiene que alcanzarme, pero no hay necesidad de que mire hacia atrás. La única dirección en la que voy es hacia adelante y eso significa realizar una actuación espectacular el 12 de agosto y demostrar que soy el próximo campeón mundial en esta división”.

Cruz, de 30 años (16-0-3, 10 KOs), regresa al ring después de un par de empates contra su compatriota invicto Enriko Gogokhia en febrero y luego en noviembre de 2022. Nativo de St. Louis, Mo., Cruz derrotó a los veteranos Erik Humberto Castillo y Travis Hartman luego de un empate contra Carlos Mohamed Rodríguez en abril de 2018. Cruz retomará su pasado en el ring con la familia Russell el 12 de agosto, buscando vengar una derrota amateur ante Gary Allan Russell, el hermano mayor de Gary Antuanne.

“Estoy muy emocionado por esta pelea el 12 de agosto”, dijo Cruz. “He estado esperando una pelea como esta durante toda mi carrera, así que no dudamos cuando nos ofrecieron esta. Estoy entrando como el desvalido y eso es lo que me está alimentando. He sido un desvalido toda mi vida y el 12 de agosto voy a sorprender al mundo. Cuando gane esta pelea, estaré en la contienda por un título mundial y tendré la oportunidad de lograr el sueño de mi infancia”.

Con solo 22 años, Marshall (8-0, 7 KO) ha demostrado rápidamente la habilidad, el poder y el aplomo para convertirse en un prospecto de gran prestigio en solo ocho peleas. Marshall, nacido en Landover, Maryland, y ahora peleando en Capitol Heights, Maryland, es entrenado por el ex contendiente Andrew Council y ya ha anotado dos detenciones en 2023. Más recientemente, dominó al contendiente veterano Justin DeLoach por nocaut en el tercer asalto en marzo, su victoria más impresionante hasta la fecha.

“Estoy muy emocionado de pelear en casa frente a mi familia, amigos y fanáticos el 12 de agosto”, dijo Marshall. “Estoy trabajando duro todos los días en el gimnasio para que cuando llegue la noche de la pelea esté al 100% y listo para hacer una gran actuación para todos los que lo vean. Mi objetivo es mostrarles a todos que pertenezco al gran escenario, y eso comienza con una victoria sobre Gabriel Maestre”.

Dos veces olímpico para su país de origen, Venezuela, Maestre (5-0-1, 4 KOs) tuvo una extensa carrera amateur que incluyó victorias sobre Brian Castaño, Carlos Adames, Alexander Besputin, Oscar Molina y Brian Ceballo. El peleador de 36 años hizo su debut en los Estados Unidos con una controvertida victoria por decisión sobre Mykal Fox en agosto de 2021 antes de pelear contra el invicto Taras Shelestyuk en un empate en marzo pasado. Más recientemente, Maestre derrotó al ex campeón de dos divisiones Devon Alexander después de tres rondas en abril.

“Estoy muy listo para esta pelea contra Travon Marshall”, dijo Maestre. “Estamos enfocados en el trabajo que debemos realizar para salir victoriosos el 12 de agosto. Estoy enfocado en levantar la mano y dar un buen espectáculo. Queremos dejar una buena impresión con los fanáticos y pasar a pelear contra los grandes nombres en la división de peso welter”.