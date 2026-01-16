Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol sudamericano

Entre cursos de 600 horas, trabajos agrícolas y electrónicos, Robinho recibió una reducción de pena tras su condena

Viviendo en ocho metros cuadrados, el ex jugador brasileño se vio beneficiado por la Justicia luego de reconvertir su estilo de vida e invertir su tiempo en estudio y trabajo.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Robinho recibió noticias sobre su condena.
© GeminiRobinho recibió noticias sobre su condena.

La vida de Robinho se presenta diametralmente opuesto a lo que fue aquel estrellato en Real Madrid o Manchester City. Hoy, lejos de los flashes y los contratos millonarios, el ex futbolista brasileño pasa sus días en el Centro de Reintegración de Limeira, en San Pablo, enfocado en acortar su estadía de nueve años tras las rejas, tras ser condenado por abuso sexual en 2022. Y en las últimas horas, luego de muchos intentos, la constancia dio su primer fruto.

Según trascendió, la Justicia de Brasil decidió otorgarle a Robinho una reducción de 160 días sobre su condena de nueve años de prisión efectiva. No se trata de un indulto ni de una excepción, sino de la aplicación de la Ley de Ejecución Penal brasileña, que permite la “remisión” de la pena a cambio de actividades productivas y educativas. Con este fallo, su fecha de salida, originalmente pautada para marzo de 2033, se adelantó a finales de 2032.

De regatear en la cancha a reparar televisores y vivir en ocho metros cuadrados

Para lograr este descuento en el calendario, Robinho debió reconvertirse. Su abogado, Mário Rossi Vale, le confesó al portal G1 que el beneficio responde por las horas que el ex crack del Santos invirtió en estudio y trabajo. Porque sí, en su rutina carcelaria, el hombre que supo tirar bicicletas en el Bernabéu, se dedicó a arreglar televisores y radios tras completar un curso de electrónica de 600 horas.

Robinho recibió un guiño de la Justicia.

Robinho recibió un guiño de la Justicia.

Pero eso no es todo: también participó de un club de lectura y se encargó del mantenimiento de la huerta del penal. Fue a por todo para que las autoridades penitenciarias calificaran su comportamiento como “ejemplar”. Y lo logró.

“Los guardias mandan y los presos obedecemos”

Robinho se encuentra en Limeira desde noviembre de 2025, luego de ser trasladado desde la cárcel de Tremembé, conocida como “el presidio de los famosos”. Fuentes judiciales indicaron que habría sido el propio jugador quien solicitó el cambio, incómodo por la exposición mediática que generó una serie de televisión ambientada en su anterior lugar de detención.

Publicidad
Un posible rival de River en la Sudamericana primereó a Boca y ofertó por Lucas Torreira

ver también

Un posible rival de River en la Sudamericana primereó a Boca y ofertó por Lucas Torreira

Fue campeón con River y avisó que no le diría que no a Boca si lo llama Riquelme: “Esto es un trabajo”

ver también

Fue campeón con River y avisó que no le diría que no a Boca si lo llama Riquelme: “Esto es un trabajo”

Vale recordar que Robinho cumple una condena homologada en Brasil por un hecho ocurrido en 2013 en Italia, donde la Justicia de ese país lo encontró culpable de participar en una violación grupal a una joven albanesa en una discoteca de Milán.

La carrera de Robinho

Robinho supo construir una carrera que comenzó con una irrupción explosiva en Santos a principios de siglo, donde conquistó dos Brasileiraos. Su talento lo catapultó a Europa, vistiendo camisetas de peso pesado como las del Real Madrid —donde ganó dos Ligas—, el Manchester City y el Milan, club con el que levantó la Serie A. También pasó por el fútbol chino, turco y un regreso a Brasil con Atlético Mineiro y Santos.

Robinho en Atlético Mineiro, uno de sus últimos pasos previo a ser condenado.

Robinho en Atlético Mineiro, uno de sus últimos pasos previo a ser condenado.

Publicidad

En el plano internacional, vistió la camiseta de la Selección de Brasil en 100 oportunidades y marcó 28 goles. Si bien disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 sin éxito, conquistó la Copa América 2007 y la Copa Confederaciones en 2005 y 2009. Un primer amor al que hoy vuelve en sus ratos libres: juega al fútbol en el patio con los otros reclusos, utilizando botines prestados.

Datos clave

  • Robinho consiguió una reducción de 160 días en su condena (saldría a fines de 2032) gracias a su trabajo y estudio dentro del penal.
  • El ex futbolista realizó un curso de electrónica de 600 horas y ahora se dedica a reparar televisores y radios, además de trabajar en la huerta.
  • Fue trasladado a la cárcel de Limeira para bajar su perfil mediático y asegura no tener privilegios, jugando al fútbol en sus ratos libres con botines prestados.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

Lee también
River evalúa retirarse del mercado tras haber gastado 8 millones
River Plate

River evalúa retirarse del mercado tras haber gastado 8 millones

Qué canal pasa Real Madrid vs. Levante por LaLiga: dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE
Fútbol europeo

Qué canal pasa Real Madrid vs. Levante por LaLiga: dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE

Se conoció la postura de Boca ante el posible arribo de Sebastián Villa a River
Boca Juniors

Se conoció la postura de Boca ante el posible arribo de Sebastián Villa a River

Mandó a la B a River, Scaloni se lo robó a la Selección de Italia y volverá al fútbol argentino tras 14 años en Europa
Fútbol Argentino

Mandó a la B a River, Scaloni se lo robó a la Selección de Italia y volverá al fútbol argentino tras 14 años en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo