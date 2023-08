La estrella australiana e invicto Tim Tszyu, regresará al ring y defenderá su título interino de las 154 libras avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra el contendiente mexicano Carlos “Chema” Ocampo, encabezando la acción de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, 17 de junio (domingo en Australia), en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Gold Coast en Broadbeach, Queensland, Australia.

La pelea es organizada por No Limit Boxing y The Rose Brothers, en asociación con Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

La transmisión de Showtime también contará con el principal contendiente de peso súper gallo, Ra'eese Aleem, que se enfrentará al invicto australiano Sam Goodman, en una eliminatoria por el título de las 122 libras de la FIB.

Tszyu hará la primera defensa de su cinturón interino que ganó en marzo pasado, con la mejor actuación de su carrera al detener al excampeón Tony Harrison.

Originalmente, estaba programado para enfrentar al campeón indiscutible de peso súper welter Jermell Charlo en Las Vegas, en enero, antes de que Charlo se viera obligado a retirarse debido a una lesión. Con una victoria este sábado en su país de origen, Tszyu puede asegurar una cita con Charlo a finales de este año.

“Tim Tszyu ha consolidado su lugar cerca de la cima de la división de peso súper welter y una vez más traerá su estilo amigable para los fanáticos al ring para los fanáticos en los EE.UU. que lo ven en Showtime”, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions.

“Un experimentado y hambriento Carlos Ocampo vendrá a Australia para alterar los planes de Tszyu e interrumpir su camino hacia un tan esperado enfrentamiento con el campeón indiscutible de la división de las 154 libras, Jermell Charlo. Agregando al principal contendiente Ra'eese Aleem enfrentándose al australiano en ascenso Sam Goodman, y esto se perfila como una gran doble cartelera de peleas de acción el sábado 17 de junio”.

Tszyu, de 28 años (22-0, 16 nocauts), ha escalado rápidamente en la clasificación de la división de las 154 libras con un estilo agresivo y lleno de acción. Los nombres notables en su currículum incluyen al ex campeón de peso welter Jeff Horn, a quien Tszyu noqueó en el octavo round, y Terrell Gausha, uno de los principales contendientes y miembro del equipo olímpico de EE.UU. de 2012.

Nativo de Sydney, Australia, Tszyu hizo su debut en EE.UU. y Showtime contra Gausha y mostró su aplomo y dureza al recuperarse de una caída en el primer asalto para ganar la pelea por decisión unánime. Tszyu creció jugando al fútbol, pero pronto se centró en el boxeo. La decisión lo llevó a seguir los pasos legendarios de su padre, Kostya, quien fue un campeón indiscutible de las 140 libras y quien fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2011.

“Estaba entrenando a tope el lunes después de que sucediera el sábado”, dijo Tszyu a la prensa australiana en referencia a la mordedura de un perro en su brazo derecho. “No me voy a limitar en absoluto… Hay un perro en mí en este momento que está a punto de salir”.

"Soy un peleador. Mi trabajo es pelear. No me sentaré en el sofá y esperaré a que la mano de (Jermell) Charlo mejore. Quiero pelear mientras tanto”, agregó Tim Tszyu previamente a los medios australianos sobre su anuncio para la defensa de su título ante Ocampo. “Los fanáticos merecen las peleas… La pelea de Charlo está en proceso, pero no estoy subestimando a Ocampo. Tengo una tarea difícil por delante”.

“Técnicamente, esta pelea será mucho más difícil que mis peleas anteriores. El estilo mexicano requerirá algo nuevo en mí y espero que sea difícil. A pesar de ser australiano y estar del otro lado del mundo, estoy encabezando una pelea en Showtime por tercera vez. ¿Alguien más está haciendo eso? Todo el mundo sabe que voy a tomar el relevo”.

Ocampo, de 27 años (34-2, 22 nocauts), tuvo una racha de 12 victorias consecutivas en su último enfrentamiento, en el que cayó por decisión ante el contendiente de 154 libras Sebastián Fundora, en octubre pasado en un evento principal de Showtime.

Los 12 triunfos consecutivos se remontan a la única otra derrota de su carrera, que fue ante el actual campeón unificado de peso welter Errol Spence, Jr. en una derrota por nocaut en 2016.

Durante el tramo de 12 peleas, el nativo de Ensenda, Baja California, México, obtuvo nueve de esas victorias por detención, incluido el viaje a Canadá, el país de origen de Mikael Zewski, para detener al favorito de los fanáticos por nocaut técnico en el noveno asalto.

“Espero con ansias mi pelea contra Tim Tszyu”, dijo Ocampo. “Ambos somos guerreros que avanzamos sin miedo. Los fanáticos serán los verdaderos ganadores esa noche, porque voy tras ese título. Cuesta y se va a volver a México conmigo. No querrá dármelo, así que tendré que quitárselo”.