Por qué River todavía no ofertó por Sebastián Villa y qué dicen desde Independiente Rivadavia

River se mueve fuerte en el mercado de pases. Antes del inicio de la pretemporada ya cerró a sus dos primeros refuerzos -Fausto Vera y Aníbal Moreno-, tiene varias negociaciones abiertas y también algunos deseos por los que todavía no movió fichas. Hace unos días apareció en el radar el nombre de Sebastián Villa, una de las figuras del fútbol argentino que se desempeña en Independiente Rivadavia, pero que tiene un importante pasado en Boca.

Bolavip pudo saber que a Marcelo Gallardo le interesa Sebastián Villa y que se lo hizo saber a los dirigentes, pero la realidad es que todavía no hubo un avance formal porque los directivos del Millonario no ven con buenos ojos negociar por el colombiano. La razón principal es que tuvo varios problemas judiciales vinculados a la violencia de género.

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa

En diálogo con Radio Splendid, el presidente de Independiente Rivadavia fue consultado sobre el futuro de Sebastián Villa y afirmó: “Me llamaron de varios clubes, pero por un tema de confidencialidad no te digo que sí ni que no. Estas cosas hay que manejarlas con discreción para que las negociaciones se cierren”.

Ante este panorama no hay que descartar que River avance por él, pero la realidad es que algunos directivos del Millonario no están convencidos, mientras que Marcelo Gallardo sí lo está. Lo que es un hecho es que el colombiano no continuará en Independiente Rivadavia, donde fue la gran figura del equipo que ganó la Copa Argentina 2025 y jugará la Copa Libertadores 2026.

La postura de los hinchas de River ante la posible incorporación de Villa

Desde que el nombre de Sebastián Villa apareció en el radar de River, los hinchas del Millonario fueron tajantes y se manifestaron mayoritariamente en contra de su contratación. Su pasado en Boca no fue el tema central de la negativa de los mismos, sino las denuncias que tuvo por violencia de género.

