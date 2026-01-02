Es tendencia:
Juventus

Fue campeón del mundo, cumplirá 2 años sin jugar en la Selección Argentina y puede ser refuerzo de la Juventus

Sin minutos en su club, podría llegar al gigante italiano en una operación a bajo costo. La última aparición del futbolista con la Albiceleste fue en 2024.

Por Joaquín Alis

Guido Rodríguez fue ofrecido a la Juventus
En un mercado de pases con mucho protagonismo para los futbolistas argentinos, un campeón del mundo podría dar el salto a la Juventus. Guido Rodríguez, relegado en West Ham, podría marcharse de Inglaterra para continuar su carrera en Italia.

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el mediocampista central fue ofrecido a la Vecchia Signora, en lo que sería una operación low cost para el equipo de Torino. La decisión final la tendrá Luciano Spalletti, que tendrá que definir si desea contar con él.

El corresponsal italiano afirma que “de parte del jugador hay máxima disponibilidad” para llegar a la Juve, teniendo en cuenta que perdió mucho protagonismo en West Ham esta temporada. Con solo seis meses de contrato por delante, los Hammers no exigirían mucho dinero para desprenderse del ex River.

En la presente temporada, Guido Rodríguez solo disputó seis partidos oficiales: 5 por la Premier League y 1 por la Carabao Cup, sumando apenas 252 minutos en cancha. Su última aparición fue el 20 de diciembre en una goleada sufrida ante Manchester City.

Guido Rodríguez, de titular a olvidado en la Selección Argentina

Guido Rodríguez supo ser una pieza importante para Lionel Scaloni en la Selección Argentina. En la Copa América 2021, el volante central fue titular en 4 de los 7 partidos y compitió mano a mano con Leandro Paredes durante todas las Eliminatorias. Sin embargo, luego de su titularidad ante México en Qatar 2022 (salió a los 12′ del segundo tiempo), su protagonismo cayó abruptamente.

Tras la obtención de la tercera, Rodríguez jugó un puñado de minutos en tres partidos con la Albiceleste: 11′ ante Australia, 5′ ante Indonesia -ambos amistosos- y 13′ ante Perú por la Copa América 2024. Aquel compromiso terminó siendo el último en la Selección. En 2025 ni siquiera fue convocado y durante el Mundial 2026 cumplirá 2 años sin ser considerado.

Los partidos de Guido Rodríguez en la Selección Argentina tras Qatar 2022

  • 11 minutos vs. Australia – Amistoso – 15 de junio de 2023
  • 5 minutos vs. Indonesia – Amistoso – 19 de junio de 2023
  • 13 minutos vs. Perú – Amistoso – 30 de junio de 2024

DATOS CLAVE

  • Guido Rodríguez fue ofrecido a la Juventus como una operación de bajo costo.
  • El mediocampista suma solo 252 minutos en seis partidos oficiales durante la presente temporada.
  • Rodríguez no recibe convocatorias con la Selección Argentina desde su último partido en 2024.
