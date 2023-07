KSI y Tommy Fury se enfrentarán en una batalla cruzada de boxeo, el próximo sábado 14 de octubre, en la AO Arena en Manchester, Inglaterra, en un evento de MF & DAZN: X Series, que será transmitida por DAZN PPV.

Logan Paul peleará en la otra mitad del evento principal doble, y su oponente se revelará en los próximos días.

Security tuvo que separar a KSI y Fury cuando se enfrentaron cara a cara en X Series 007, pero este octubre, en asociación con Prime, Stake y Kick, los verá en el ring demostrando, de una vez por todas, quién es el perro superior en la escena cruzada.

Fury, el boxeador profesional invicto que venció a Jake Paul en su última pelea, prometió humillar a KSI.

Pero “The Nightmare” tiene otras ideas con KSI desesperado por infligir una primera derrota a Fury, mostrándole a Jake Paul cómo se hace.

KSI dijo: “Regresé al boxeo para mostrarle al mundo los niveles locos en los que estoy. He demostrado al destruir a todos mis oponentes anteriores que soy el mejor en esta escena”.

“KO tras KO ahora me ha llevado a la pelea más dura en la escena del boxeo de influencers. Estoy peleando contra Tommy Fury. El hombre que derrotó al alguna vez invicto Jake Paul ahora es mi oponente y no puedo esperar para silenciar a todos los que dudan de eso. Creo que no tengo ninguna posibilidad. Después de esta pelea, entenderás que realmente soy ese tipo”.

Tommy Fury dijo: “Ya vencí a Jake Paul, así que todo lo que me queda por hacer es enviar a este hombre a dormir. Lo haré dentro de cuatro rondas. Es dinero fácil”.

Kalle Sauerland, copresidente de Misfits Boxing, dijo: “En Manchester, el 14 de octubre, Misfits Boxing ofrece la madre de todas las noches en el crossover boxing. Esto derretirá Internet y en todo el mundo recibirá cifras de audiencia como nunca antes visto”.

“Sujétense los sombreros, porque esto va a ser absolutamente alucinante”.

“Estamos increíblemente emocionados de agregar otro gran evento al calendario de DAZN en 2023", dijo Joe Markowski, director ejecutivo de DAZN North America.

“Dos de los nombres más importantes en el mundo del crossover del boxeo chocan en un enfrentamiento doméstico de la historia. No te pierdas esta pelea. Mírala en vivo en todo el mundo en DAZN y DAZN PPV”.