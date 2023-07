El peleador ruso Albert Duraev se estará enfrentando al coreano Jun Yong Park, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Vegas 77, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 15 de junio, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

Yong Park, quién es conocido como 'The Iron Turtle' y tiene 32 años de edad, se presenta la pelea con un registro de 16-5 con 10 finalizaciones, 5 por nocaut y 5 por sumisión. Habló de la importancia de centrarse únicamente en su próximo rival y cómo espera seguir brindando peleas con actuaciones convincentes para seguir creciendo en la UFC.

"Van a ser tres asaltos muy largos. Más o menos como una guerra. Es un peleador al que conocía desde antes de entrar en la UFC. Cuando supe su nombre, pensé: 'Vale, puede que sea un combate que me plantee un reto'. Realmente no miro más allá de esta pelea. Sigo centrándome en la pelea que tengo por delante y nada más allá. Ni siquiera miro a izquierda o derecha. Sólo me centro en la pelea que tengo por delante".

"No quiero que parezca que soy el amo o que estoy por encima de nadie. Quiero seguir mostrando buenas actuaciones y crecer a partir de ahí, con ellos creciendo conmigo".

En la cartelera UFC Vegas 77 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas la norteamericana Holly Holm, quién se enfrentará a la brasilera Mayra Bueno Silva, en una pelea por la diisión de peso gallo femenil de UFC. Además, la norteamericana Chelsea Chandler se enfrentará a la brasilera Norma Dumont en una pelea por la división de peso pluma femenil de UFC.

Presencia mexicana y argentina en UFC Vegas 77

También estará el argentino Francisco Prado, enfrentando a Ottman Azaitar en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Mientras que la argentina Ailin Perez tendrá una dura prueba cuando enfrente a la norteamericana Ashlee Evans-Smith en una pelea por la división de peso gallo femenil de UFC. Por su parte el mexicano Genaro Valdéz se enfrentará al norteamericano Evan Elder, en una pelea por la división de peso ligero de UFC.