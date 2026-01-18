Tras brillar en la victoria de Roma, Paulo Dybala llamó la atención de todo Boca: “Hasta el final”

Mientras se desarrolla el mercado de pases, los hinchas de Boca Juniors sueñan con la incorporación de Paulo Dybala. Aunque se trata de una operación complicada, no pierden las esperanzas de contar en el equipo con la Joya, hincha confeso del Xeneize.

El surgido de Instituto tiene contrato vigente con Roma hasta el 30 de junio de este año. Si bien la posibilidad más concreta estará al final de la temporada en Europa, el combinado de la capital italiana no declaró transferible recientemente, por lo que esta ventana se volvió una oportunidad, en caso de que el futbolista desee salir anticipadamente.

Mientras tanto, el campeón del mundo en Qatar 2022 encadena buenas actuaciones en Italia. Sin ir más lejos, este domingo fue clave en la victoria ante Torino por 2-0 con un gol y una asistencia.

Tras el encuentro, Dybala habló con DAZN sobre la posibilidad de dejar Roma este año: “Llevo casi 15 años en Italia. Es algo único para mí, los únicos estadios que he visto, y el próximo partido será el número 600 de mi carrera. Mirando hacia atrás, han pasado tantas cosas. Italia siempre será algo especial para mí, y no sé cuánto tiempo me quedaré, pero lo estoy disfrutando hasta el final”.

Así, la Joya dejó la puerta abierta a una salida del combinado italiano al final de la temporada y en Boca se ilusionan con verlo finalmente con la camiseta azul y oro para la disputa de la Copa Libertadores 2026.

Dybala y Malen, la nueva sociedad de Roma

El primer tanto ante Torino llegó desde la combinación entre estos dos protagonistas. Sobre Malen, Dybala comentó: “Hace jugadas donde podemos encontrarlo fácilmente. Es muy rápido en sus primeros pasos, y se notó en el gol: hizo una parada que mandó por los aires al defensa”. En la misma línea, el ex Aston Villa resaltó: “Es genial jugar con Dybala. Tiene una gran visión y juntos construiremos nuestra conexión”.

