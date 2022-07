La primera temporada de El Hotel de los Famosos llegó a su fin el lunes pasado con picos de 17 puntos de rating. El ganador del reality de El Trece fue Alex Caniggia, quien venció en el último duelo a Martín Salwe. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul no sólo se llevó la copa del triunfo, sino también diez millones de pesos

Luego de quedarse con ambos premios, Caniggia asistió a Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. “Fue una experiencia única, inigualable que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality me cambió la vida, en serio. Soy otra persona", dijo al ser entrevistado. Además, añadió: "Gané porque estuve mucho más enfocado. No tuve nervios. No soy una persona cabrona. Voy a todo o nada hasta romperme el cráneo, romperme el tobillo, romperme lo que sea. Soy una bestia humana”.

También se refirió a lo que hará con los diez millones de pesos: "No valen nada. ¿Qué te compras con esa plata? Hay que gastarla toda. Quiero usarla para viajes". Y cerró: “Siempre supe que iba a ganar, era el jugador más rápido, más fuerte, más ágil a la hora de jugar, más frío también. No toqué nunca 'La H' y la primera vez que fui, gané".

+El Hotel de los Famosos - Último programa emitido

Alex Caniggia habló sobre el formato de El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia habló por primera vez como ganador de El Hotel de los Famosos: "De verdad, yo soy así como vieron ahí. Creo que di mi mejor versión, cada reality en el que participé fue diferente, pero éste es el que mejor me fue. Es el primero en el que llego a la final y que gano. Y es el que más me gustó personalmente”.

Los participantes de la primera temporada

La lista de todos los participantes de El Hotel de los Famosos: Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Majo Martino, Mónica Farro, el Turco García, Sabrina Carballo, el Chanchi Estévez, Emily Lucius, Imanol Rodríguez, Locho Loccisano, Lissa Vera, Walter Queijeiro, Martín Salwe y Alex Caniggia.