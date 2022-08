Canta Conmigo Ahora | El Puma Rodríguez no seguirá en el programa: cuál es el motivo

La producción de Canta Conmigo Ahora recibió una inesperada noticia en los últimos días: el Puma Rodríguez, uno de los jurados internacionales del programa que se transmite por El Trece, no será parte de las próximas emisiones. Marcelo Tinelli, conductor del reality de canto, ya le busca reemplazo.

"No tenían pensado que no esté, no hay alguien internacional de ese nivel para que cubra su lugar", explicó Pía Shaw en LAM, programa conducido por Ángel de Brito que se transmite por América TV. Según informó La Pavada de Diario Crónica su salida está relacionada a una serie de shows que deberá brindar y se desconoce cuándo volverá al programa.

Además, se confirmó que Cristian Castro no será parte del jurado el lunes y martes próximo ya que tuvo que viajar a México. El exitoso cantante internacional volverá a ocupar su silla el próximo miércoles 17 de agosto.

+Canta Conmigo Ahora - Último programa emitido

Canta Conmigo Ahora | EN VIVO | Canal de TV | Streaming ONLINE

El próximo programa de esta nueva temporada será emitido por el canal de aire El Trece y también podrá sintonizarse EN VIVO y ONLINE vía streaming en el sitio web oficial (CLICK ACÁ). Canta Conmigo Ahora se transmitirá el próximo lunes a las 22.30 horas.