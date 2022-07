Locho Loccisano, quien quedó eliminado de El Hotel de los Famosos el lunes pasado, se acercó por primera vez a El Debate del Hotel para contar detalles sobre su estadía dentro del reality. En el programa también estuvo como invitado el Chanchi Estévez, uno de los participantes que más roces tuvo con el ex Combate.

"De mi parte, está todo 10 puntos. Con Locho tuvimos una convivencia difícil, momentos buenísimos y otros no tan buenos. En líneas generales, nunca fui una persona que lo insultó", dijo el Chanchi al ser consultado sobre su relación con Locho. Y añadió: "Hemos tenido charlas muy copadas, pero en la convivencia había cosas que no me gustaron, como le habrá pasado a él con cosas mías”.

Ahí fue cuando tomó la palabra el nuevo jurado de Canta Conmigo Ahora: "No creo que haya habido un abanderado en hacerme sentir así. Entré a un grupo del cual no pude ser parte desde un principio y la verdad es que, hasta la renuncia del Chanchi, la pasé muy mal".

Recordamos que el programa final de El Hotel de los Famosos será el próximo lunes 25 de julio desde las 21:30 horas. Ese día se enfrentarán por última vez Alex Caniggia y Martín Salwe por el gran premio de los 10 millones de pesos.

Hasta el momento, estos son los eliminados de El Hotel de los Famosos: Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Majo Martino, Mónica Farro, el Turco García, Sabrina Carballo, el Chanchi Estévez, Emily Lucius, Imanol Rodríguez, Locho Loccisano, Lissa Vera y Walter Queijeiro.

